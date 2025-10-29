Desarticulan banda vinculada al asesinato de hombre dentro de Plaza Miyana

Detenidos Grupo delictivo desmantelado. (SSC)

Autoridades federales y locales desarticularon una célula delictiva vinculada en el homicidio de Jesús Pérez Alvear, ocurrido el cuatro de diciembre en el restaurante El Bajío, en la Plaza Miyana, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El pasado cinco de abril, en la alcaldía Iztacalco fue detenido Wenceslao Palacios Ruiz. Después, el 17 de junio en Michoacán, fueron detenidos Lennin Cristopher Rodríguez Ruiz y Cielo Guadalupe Abundez González.

Más tarde, el 14 de agosto, en la Ciudad de México, fue arrestado Alejandro Gutiérrez Herrera, alias “Tío Pelón”; y el 26 de agosto se ejecutó una Orden de Aprehensión por Homicidio Calificado en contra de Jaime Omar Castillo Martínez; todos ellos identificados como autores intelectuales del homicidio.

Finalmente, el 20 de octubre, se ejecutó una orden de aprehensión en Chimalhuacán, por el delito de homicidio calificado, donde fue capturado Edson Arturo Barajas Galindo, alias “Randal”, de 41 años, también autoridades intelectual de la agresión.

Así, tras meses de trabajos de investigación e inteligencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) afirmó que resultado del intercambio de información y el trabajo de colaboración interinstitucional entre autoridades locales y federales, la célula delictiva vinculada a dicho evento quedó desarticulada.

Todos los detenidos por este caso posiblemente formaban parte de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicada al trasiego de droga, homicidio, extorsión y otras actividades ilícitas.

El cuatro de diciembre de 2024, la víctima, Jesús Pérez Alvear, un promotor musical ligado a una red de lavado de dinero al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación fue asesinado dentro del restaurante El Bajío.

En ese momento, dos hombres, vestidos como repartidores por aplicación, lo ejecutaron a balazos.