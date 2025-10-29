En la CDMX ya no te pueden negar la renta de un hogar por tener hijos o mascotas: así aplica la nueva ley

Caseros no pueden negar renta de inmuebles a familias con hijos o mascotas

El Congreso de la CDMX aprobó una reforma a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México que prohíbe negar la renta o venta de inmuebles por tener hijos o animales de compañía.

Esta reforma busca evitar prácticas discriminatorias que afectan a todo tipo de familias, principalmente ahora que las mascotas son una parte importante de cada hogar.

¿Qué dice la nueva ley de renta en CDMX?

Se establece que ningún arrendador, propietario o inmobiliaria puede negarse a rentar o vender una vivienda basando su decisión en si la persona tiene niños, mascotas o ambos.

Además, la Procuraduría Social (Prosoc) será la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de la ley. Si alguien llega a discriminarte, podrás presentar una denuncia y las autoridades estarán facultadas para sancionar al responsable con multas económicas.

¿Cómo aplica la nueva ley de renta en CDMX?

Aunque la medida ya fue aprobada, la aplicación dependerá de la denuncia ciudadana. Es decir que, si un arrendador te rechaza por tener hijos o animales, deberás demostrarlo ante la Prosoc.

También se aclaró que esta ley no obliga a los dueños a seguir exigiendo un depósito o condiciones de cuidado del inmueble, pero sin negar el acceso a nadie por su situación familiar o amor por los lomitos.

Con esta reforma, la CDMX se convierte en pionera en materia de inclusión habitacional. Ya no se trata solo de rentar o comprar una casa, sino de reconocer la diversidad de hogares que ha evolucionado gracias a las nuevas generaciones.

Así que si estabas harto de los anuncios con restricciones discriminatorias, esta es tu señal para beneficiarte de la reforma a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México.