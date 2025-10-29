Escapan tres monos de laboratorio en Misisipi, descartan que traigan alguna infección

Escapan tres monos de laboratorio en Misisipi (Alguacil del Condado Jasper)

Autoridades de Misisipi buscan a tres monos que se escaparon luego de que el día de ayer, el camión donde eran transportados sufriera un accidente en una autopista del estado.

Al informarse del accidente, se encendieron las alarmas debido a que el conductor del camión difundió la versión de que los primates estaban infectados con virus de diversas enfermedades, ya que estaban siendo estudiados en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans (Luisiana).

Antes esto, autoridades locales informaron que la mayoría de monos que se escaparon de las jaulas en las que viajaban fueron sacrificados en el lugar del accidente, pero que tres de ellos lograron escapar.

Para calmar los ánimos, la institución educativa lanzó un comunicado aclaratorio donde informan que los primates del Centro Nacional de Investigación Biomédica de esa institución no representaban riesgo de infecciones.

La universidad señaló que se encuentran colaborando con las autoridades para poder dar con el paradero de los monos, incluso enviarán un equipo de expertos en cuidado animal para capturarlos.

Con información de EFE