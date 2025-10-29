IECM realiza segundo foro consultivo sobre acciones afirmativas para personas mayores

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevó a cabo el segundo foro informativo y consultivo dirigido a personas mayores de 60 años, como parte de las consultas a Grupos de Atención Prioritaria que se desarrollan con el fin de integrar sus opiniones en el diseño de lineamientos para garantizar candidaturas más equitativas y representativas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026–2027.

El encuentro se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario Cafetales, en la alcaldía Coyoacán, y reunió a personas adultas mayores interesadas en conocer y aportar propuestas sobre su participación política.

Durante la jornada, la consejera electoral del IECM, María de los Ángeles Gil Sánchez, señaló la importancia de facilitar tanto el derecho al voto como el derecho a ser electas y participar en la toma de decisiones públicas.

Comentó que persiste la idea errónea de que las personas mayores ya no desean involucrarse en asuntos políticos, cuando en realidad cuentan con experiencia y memoria histórica que enriquecen el debate público.

En el panel “Acciones afirmativas y derechos políticos de las personas mayores: avances y desafíos para una participación efectiva”, especialistas como Edgar Zamora Carrillo, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM; Ángel de la Cruz Bustos, de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec; Elizabeth Olvera Vásquez, titular de la Defensoría Pública Electoral, y Guadalupe Licibeth Gutiérrez Salazar, del Instituto para el Envejecimiento Digno, abordaron los retos que enfrenta este grupo de atención prioritaria en materia de representación política.

Asimismo, el titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización del IECM, Juan Manuel Lucatero Radillo, explicó los alcances de las acciones afirmativas en la vida política de la capital, mientras que Carlos Román Cordourier, titular de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, expuso el proceso consultivo que el Instituto implementa con distintos sectores.

Durante el foro, personal del IECM invitó a las personas mayores asistentes a responder un cuestionario sobre acciones afirmativas y representación política. El formulario, elaborado bajo criterios de inclusión y accesibilidad, permanecerá disponible en el micrositio de Acciones Afirmativas del IECM hasta el 23 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el calendario institucional, los resultados de las consultas serán sistematizados y analizados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Los hallazgos permitirán identificar avances, retos y oportunidades en la participación política de las personas mayores como parte de los grupos de atención prioritaria reconocidos por el Instituto.

Los lineamientos del IECM para la postulación de candidaturas 2023-2024 establecen que los partidos políticos deben incluir a personas mayores en al menos una fórmula para diputaciones de mayoría relativa, una de representación proporcional y una para concejalías de alguno de los grupos de atención prioritaria por planilla.