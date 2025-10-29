Insiste FGJCDMX que Simón Levy fue detenido en Portugal

Detenido Simón Levy. (Especial)

La Fiscalía capitalina insistió que Simón Levy se encuentra sujeto a medidas cautelares en Portugal mientras continúa el procedimiento de extradición, tras su presentación ante un juez, luego de que, según la institución, fue detenido.

El exsubsecretario de Planeación Turística de México ha negado dicha detención y para esto, realizó varias transmisiones en vivo a través de sus redes sociales para demostrar que no se encuentra privado de su libertad.

No obstante, la Fiscalía sostuvo que las aparentes medidas cautelares se suman a los procesos penales vigentes que Simón enfrenta en México y a las órdenes de aprehensión emitidas en su contra.

Luego del pronunciamiento de Levy, la Fiscalía capitalina aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) les notificó que, de acuerdo con información de la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal, Simón “N” fue detenido el pasado martes 28 de octubre con fines de extradición.

Asimismo, señaló la Fiscalía, el 29 de octubre Simón Levy compareció ante la autoridad judicial competente, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad (Termo de Identidade e Residência), mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.