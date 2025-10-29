La seguridad es un desafío permanente: Pablo Vázquez; Congreso reconoce entrega y compromiso de policías

Las distintas bancadas en el Congreso de la Ciudad de México reconocieron la labor del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, y también homenajearon con aplausos a las y los más de 86 mil elementos de seguridad que pertenecen a la dependencia por su entrega y compromiso. Lo anterior, durante la comparecencia del jefe de la policía; incluso, la oposición fue poco crítica en sus discursos y cuestionamientos.
Oposición llama a mejorar sueldos de policías
Vázquez Camacho no dejó de mencionar algunos de los acontecimientos de gravedad que marcaron a la capital en este último año, recordó el atentado contra los colaboradores del Gobierno local, Ximena y José. Así como lo sucedido en la marcha del 2 de octubre, en la que decenas de policías resultaron heridos tras no responder a provocaciones de grupos delictivos.
Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa Ledesma Alpízar hizo un llamado a reforzar las estrategias preventivas que permitan disminuir la violencia en eventos masivos, como lo son las manifestaciones, y pidió asegurar que la memoria y el homenaje a los acontecimientos históricos se lleven a cabo en un ambiente de respeto y paz.
El legislador, Omar García, perteneciente al grupo parlamentario del PRI, adelantó que presentará una propuesta para que se considere en el ejercicio fiscal 2026 un aumento al sueldo y prestaciones laborales para la policía adscrita en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La bancada del PAN coincidió en que es necesario mejorar las condiciones laborales y de salud de las y los policías capitalinos, incluso llamó a arrancar el Hospital del Policía.
“Si exigimos resultados de primer nivel, que las mejoras se reflejen en sus bolsillos. Salarios dignos, bonos por riesgo, seguros, pensiones y equipo en regla... Que el reconocimiento deje de ser discurso y se vuelva prestación y atención médica real”, comentó el legislador Mario Sánchez Flores.
La seguridad es un desafío permanente
Durante su discurso, el titular de la SSC, detalló las acciones, avances y resultados alcanzados en materia de seguridad durante su primer año de gestión; aseguró que la seguridad es un desafío permanente, complejo y multifactorial que exige no sólo presencia policial sino también inteligencia, investigación, proximidad, prevención, coordinación y participación ciudadana.
“Nuestra estrategia de seguridad no es coyuntural y está alineada a la estrategia nacional, responde a una visión de largo plazo que exige instituciones sólidas y continuidad en políticas y métodos”, aseguró.
Además señaló que el compromiso de la SSC es avanzar con profesionalismo, transparencia y cercanía a la ciudadanía, “la seguridad no se impone, se construye todos los días con disciplina, con ética, trabajo colectivo y cooperación entre las instituciones y la sociedad a la que sirven”.