La seguridad es un desafío permanente: Pablo Vázquez; Congreso reconoce entrega y compromiso de policías

Secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, comparece ante el Congreso CDMX

Las distintas bancadas en el Congreso de la Ciudad de México reconocieron la labor del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, y también homenajearon con aplausos a las y los más de 86 mil elementos de seguridad que pertenecen a la dependencia por su entrega y compromiso. Lo anterior, durante la comparecencia del jefe de la policía; incluso, la oposición fue poco crítica en sus discursos y cuestionamientos.

Oposición llama a mejorar sueldos de policías

Vázquez Camacho no dejó de mencionar algunos de los acontecimientos de gravedad que marcaron a la capital en este último año, recordó el atentado contra los colaboradores del Gobierno local, Ximena y José. Así como lo sucedido en la marcha del 2 de octubre, en la que decenas de policías resultaron heridos tras no responder a provocaciones de grupos delictivos.

Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa Ledesma Alpízar hizo un llamado a reforzar las estrategias preventivas que permitan disminuir la violencia en eventos masivos, como lo son las manifestaciones, y pidió asegurar que la memoria y el homenaje a los acontecimientos históricos se lleven a cabo en un ambiente de respeto y paz.

El legislador, Omar García, perteneciente al grupo parlamentario del PRI, adelantó que presentará una propuesta para que se considere en el ejercicio fiscal 2026 un aumento al sueldo y prestaciones laborales para la policía adscrita en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La bancada del PAN coincidió en que es necesario mejorar las condiciones laborales y de salud de las y los policías capitalinos, incluso llamó a arrancar el Hospital del Policía.

“Si exigimos resultados de primer nivel, que las mejoras se reflejen en sus bolsillos. Salarios dignos, bonos por riesgo, seguros, pensiones y equipo en regla... Que el reconocimiento deje de ser discurso y se vuelva prestación y atención médica real”, comentó el legislador Mario Sánchez Flores.

La seguridad es un desafío permanente

Durante su discurso, el titular de la SSC, detalló las acciones, avances y resultados alcanzados en materia de seguridad durante su primer año de gestión; aseguró que la seguridad es un desafío permanente, complejo y multifactorial que exige no sólo presencia policial sino también inteligencia, investigación, proximidad, prevención, coordinación y participación ciudadana.

“Nuestra estrategia de seguridad no es coyuntural y está alineada a la estrategia nacional, responde a una visión de largo plazo que exige instituciones sólidas y continuidad en políticas y métodos”, aseguró.

Además señaló que el compromiso de la SSC es avanzar con profesionalismo, transparencia y cercanía a la ciudadanía, “la seguridad no se impone, se construye todos los días con disciplina, con ética, trabajo colectivo y cooperación entre las instituciones y la sociedad a la que sirven”.