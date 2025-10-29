Más de 180 operativos y 30 mil acercamientos vecinales fortalecen la seguridad en Iztacalco

La alcaldía Iztacalco puso en marcha una estrategia integral coordinada con autoridades federales y de la Ciudad de México para garantizar entornos seguros mediante la colaboración interinstitucional y el trabajo conjunto con las y los vecinos de la demarcación.

De acuerdo con información de la alcaldía, se han realizado más de 180 dispositivos de seguridad en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX).

Durante estos operativos se efectuaron más de tres mil 500 revisiones de personas, con el propósito de inhibir delitos de alto impacto y reforzar la presencia policial en los tres sectores de la demarcación: Pantitlán, Tlacotal e Iztaccíhuatl.

Como parte de las labores de proximidad ciudadana, se llevaron a cabo 25 recorridos a pie encabezados por la alcaldesa Lourdes Paz, lo que permitió más de 30 mil acercamientos directos con vecinas, vecinos y comerciantes. Estas acciones, informó la administración local, buscan fortalecer la comunicación entre la población y las autoridades.

En materia de justicia cívica, se registraron alrededor de 600 remisiones al juez cívico, con más de 650 personas aseguradas en coordinación con personal de inteligencia y vía pública. Asimismo, se realizaron 20 acompañamientos de seguridad, 250 apoyos ciudadanos y 25 intervenciones de la Policía Violeta para atender casos de mujeres en situación de riesgo.

En los límites territoriales, se efectuaron ocho patrullajes interinstitucionales con el municipio de Nezahualcóyotl y seis con la Alcaldía Iztapalapa, con el fin de reforzar la vigilancia en las zonas colindantes.

La estrategia también incluyó el fortalecimiento de la Policía Auxiliar, que duplicó su capacidad operativa al pasar de 37 a 102 elementos. Además, el parque vehicular se incrementó de 8 a 48 patrullas y de 8 a 18 motopatrullas, lo que, según la autoridad local, permitió consolidar una estructura más eficiente y cercana a la ciudadanía.

Los operativos de patrullaje preventivo se realizan diariamente en los tres sectores de Iztacalco con la participación de más de 60 elementos y 15 unidades de la Policía Auxiliar, en coordinación con la SSC-CDMX. Estas acciones se llevan a cabo cuatro veces al día —en turnos matutino, vespertino, nocturno y de madrugada— con el propósito de prevenir delitos y faltas administrativas, así como fortalecer la relación entre la comunidad y las instituciones de seguridad.

Durante uno de estos recorridos recientes, una persona fue remitida al juez cívico por tirar basura en la vía pública, en la colonia Agrícola Pantitlán.

La alcaldía informó que también mantiene acciones constantes de vinculación con vecinas, vecinos y locatarios para fomentar la participación ciudadana y la confianza en los cuerpos policiales.