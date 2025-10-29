Piperos de Texcoco logran acuerdo con autoridades municipales para prestar el servicio

Trabajadores de pas de Texcoco lograron acuerdo con autoridades estatales y federales mientras es revisado su estatus legal

Tregua con piperos de Texcoco — Derivado de los aseguramientos de pipas, inmuebles y pozos desde donde se extraía agua de manera clandestina para su venta de manera ilegal, tras la “Operación Caudal” que se llevó a cabo en 48 municipios del Estado de México, el gobierno municipal de Texcoco alcanzó un acuerdo con trabajadores de pipas en la zona, para seguir prestando el servicio para las zonas que carecen del vital líquido, mientras se revisa su estatus legal y pozos de donde se abastecen.

El presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó esta reunión que contó con el aval de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y en la que estuvieron presentes Edgar Santiago Hernández, subdirector Operativo de la Secretaría de la Seguridad del Estado de México, José Cipriano Gutiérrez Vázquez, Coordinador del Gobierno del Estado de México; Samuel Gudiño Rivera, Director de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Margarita Arías Osorio, Directora General de Obras de la Secretaría del Agua y Elizabeth Terrazas Ramírez Directora de Gobierno de la Región de Texcoco, Luis Alberto Olmedo Fiscal de Robo de Vehículos.

Los trabajadores de las pipas llegaron con la petición de que se les permitiera trabajar, tanto porque dependen de la repartición de agua para la economía de sus hogares, como por la necesidad de atender a familias que habitan en zonas en donde no se ha introducido la red de agua potable doméstica.

Uno a uno fueron escuchados por autoridades federales, estatales y municipales con quienes se acordó una tregua para que puedan seguir trabajando en el suministro de agua potable.

En ese tiempo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) junto con ejidatarios y dueños de pozos, establecerán una mesa de trabajo para revisar el estatus legal de los sitios de extracción de agua que fueron suspendidos para definir su operación legal y de las pipas aseguradas.

Asimismo, se revisarán las condiciones en las que operaban las pipas de agua, dándoles las facilidades para regularizarse y mejorar su servicio.

Los trabajadores de las pipas agradecieron la mediación del alcalde de Texcoco al enlazarlos con las autoridades estatales para dar salida al asunto.

