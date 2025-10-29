REMUS fortalece la seguridad vecinal en Naucalpan

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, puso en marcha la Red Municipal de Seguridad (REMUS), una innovadora estrategia digital que busca fortalecer la coordinación entre ciudadanía y autoridades municipales a través de la aplicación REMUS Naucalpan, disponible de manera gratuita para todos los habitantes.

Con este sistema, las y los naucalpenses pueden activar una alarma vecinal y alertar directamente al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) con tan solo dos clics desde su teléfono móvil. De inmediato, se envía el aviso a la patrulla más cercana, lo que permite una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier emergencia o situación de riesgo.

El programa, impulsado por la administración municipal, tiene como objetivo construir redes de apoyo y confianza entre vecinos, así como fomentar una cultura de prevención y participación comunitaria. A través de REMUS, los usuarios pueden integrarse a grupos vecinales conectados al sistema municipal de seguridad, lo que facilita la comunicación constante y la cooperación ante cualquier eventualidad.

Hasta el momento, decenas de colonias de Naucalpan ya cuentan con alarmas activas y con comunidades organizadas que utilizan la aplicación como herramienta principal para su protección. Esta red tecnológica se suma a las acciones del gobierno local para reforzar la vigilancia, mejorar los tiempos de reacción y recuperar la tranquilidad en los espacios públicos.

El presidente municipal Isaac Montoya ha subrayado que REMUS representa un paso importante hacia una seguridad ciudadana más cercana, moderna y efectiva, donde las y los vecinos no solo son beneficiarios, sino protagonistas del cambio. Además, destacó que la aplicación es accesible, fácil de usar y compatible con dispositivos Android e iOS, lo que permite una cobertura amplia en todo el territorio municipal.

Con esta iniciativa, Naucalpan reafirma su compromiso con la innovación y la seguridad, apostando por el uso de la tecnología al servicio de la comunidad. El avance del programa ha sido bien recibido por los vecinos, quienes reconocen que la comunicación directa con las autoridades brinda confianza y facilita la atención inmediata de emergencias.

De esta manera, REMUS ya está en marcha en las comunidades de Naucalpan, marcando el inicio de una nueva etapa en la colaboración ciudadana y en la construcción de un municipio más seguro, organizado y solidario.