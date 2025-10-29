Vinculan a proceso a Arturo N, médico del IMSS que violó a joven y fingió su muerte

Arturo N

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) vinculó a proceso a Arturo “N” por su posible participación en el delito de violación equiparada agravada.

El arrestado es investigado por su posible responsabilidad en la agresión sexual de una paciente dentro de una clínica en Coyoacán, donde era médico.

Agentes de la FGJCDMX locarizaron al agresor en Tolcayuca, Hidalgo tras intentar evadir la justicia con un acta de defunción falsa; permanecerá en prisión preventiva.

La víctima acudió a una consulta médica, donde habría sido agredida sexualmente durante la revisión clínica. Tras el atentado, presentó la denuncia a las autoridades.