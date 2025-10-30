Autoridades alertan sobre descenso de temperatura en zonas altas de la capital para el viernes

e esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius Frío en la Ciudad de Mñe FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM (Misael Valtierra)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del viernes 31 de octubre en zonas altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se espera que las temperaturas oscilen entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones y adoptar medidas de cuidado personal.

Entre las recomendaciones se incluye el uso de al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, y la aplicación de cremas para proteger e hidratar la piel frente al frío. También se sugiere evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, mantener una adecuada hidratación y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

En materia de higiene y salud, se indicó lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, se aconseja acudir al centro de salud más cercano. Además, quienes utilicen calentadores o chimeneas deben asegurarse de mantener una ventilación adecuada en los espacios cerrados.