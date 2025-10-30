Concentraciones y movimientos vespertinos para este jueves 30 de octubre en CDMX

Movilizaciones CDMX (Galo Cañas Rodríguez)

Previo al Halloween y Día de Muertos, la capital del país vive un intenso movimiento en diferentes puntos. Concentraciones y eventos especiales se estarán llevando a cabo el día y podrían causar algunas afectaciones vehiculares en una semana que ha sido caótica para las personas que circulan en vehículos motorizados.

Estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM

Sostendrán una mesa de trabajo para tratar su pliego petitorio, que incluye: la instalación de un comedor subsidiado, la sensibilización en torno a cuestiones de género, la revisión y difusión de los protocolos de inclusión, la revisión de los planes de estudio y la implementación de protocolos de seguridad, salud e higiene

Lugar : Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México

: Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México Hora: 14:00 horas

Lleca “Escuchando la calle”

Se colocará una ofrenda por el Día de Muertos en memoria de personas trabajadoras sexuales y se espera que se sumen apoyos de personas de la comunidad LGBTTTIQA+.

Lugar : Metro Revolución

: Metro Revolución Hora: 18:00 horas

Solidaridad con Palestina

Será una exposición para buscar generar diálogo a través del arte con la intención de visibilizar la situación en Gaza.

Lugar: La Grieta” Morelia No. 38, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

Hora: 19:00 horas