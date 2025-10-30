Mataron a expromotor de Julión Álvarez en Polanco por “traicionar” al Mencho… y ya atraparon al asesino

Edson "El Randal" Aprehenden al autor material del asesinato de Jesús Pérez Alvear. (Especial/C4)

El 4 de diciembre del año 2024, Jesús Pérez Alvear, promotor musical, fue asesinado a tiros en el restaurante El Bajío en la Plaza Miyana, ubicada en la alcaldía Hidalgo.

La causa del homicidio fue la colaboración con autoridades estadounidenses en las investigaciones sobre lavado de dinero, relacionadas principalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG) y Los Cuinis; su negociación con Estados Unidos se consideró una traición para los miembros de estos grupos de delincuencia organizada.

El exrepresentante de Julión Álvarez, también conocido como “Chucho” Pérez, había sido observado desde abril del año 2018 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado a organizaciones criminales.

En negociación con las autoridades estadounidenses, Jesús Pérez proporcionó información de los movimientos fiscales del CJNG y Los Cuinis, declarándose culpable de su participación en el año 2023 para obtener una condena menor y evitar el juicio.

¿Quién asesinó a Jesús Pérez Alvear?

Tras la declaración de su culpabilidad por lavado de dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación, negociación que fue considerada un acto de traición, Jesús Pérez fue asesinado por Edson Arturo Barajas, alias “El Randal”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comunicó el 29 de octubre de 2025 la aprehensión de Edson Arturo “N”, la cual fue realizada días antes del anuncio, el día 20 de octubre de este mismo año.

“El Randal” fue detenido en su zona de descanso ubicada en Chimalhuacán, Estado de México, por personal de las siguientes entidades: Secreteraría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía de Investigación (PDI) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); al aprehendido se le señaló como autor material del homicidio de Pérez Alvear.

La detención del asesino de “Chucho” Pérez requirió labores de inteligencia durante meses

En el comunicado oficial, la SSC informó que, para llegar hasta Edson Eduardo “N”, tuvieron que desarticular primero una célula delictiva vinculada al homicidio del expromotor musical.

Resultado de las investigaciones inteligentes realizadas en los meses posteriores al asesinato en la alcaldía Miguel Hidalgo, el 5 de abril de 2025 detuvieron en la alcaldía Iztacalco al primero de la red criminal investigada, identificado como Wenceslao “N” y quien estaba en posesión de un chaleco balístico y más de 200 gramos de aparente droga.

A través de indagatorias, dieron con el conocimiento de dos personas presuntamente vinculadas al acto delictivo, cuya ubicación radicaba en el Estado Michoacán; fue de esta forma que las autoridades detuvieron a Lennin Cristopher “N” y Cielo Guadalupe “N” el 17 de junio de 2025.

En continuidad con la investigación, en los días 14 y 16 de agosto, fueron detenidos Alejandro “N” y Jaime Omar “N” (respectivamente) por la SSC y la SSCP en la Ciudad de México.

Todos los aprehendidos, señaló el comunicado, fueron identificados como autores intelectuales del ataque.

Con la aprehensión de “El Randal”, la célula delictiva vinculada al homicidio de Jesús Pérez Alvear quedó desarticulada; sin embargo, según se informa, los involucrados posiblemente formaban parte de una organización criminal mayor que opera en la zona occidente del país.