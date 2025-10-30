Naucalpan rehabilita el Paseo de los Mexicas para mejorar la movilidad urbana

Naucalpan rehabilita la calle Paseo de los Mexicas

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, entregó la rehabilitación del Paseo de los Mexicas, una vialidad estratégica que conecta con Lomas Verdes y que por décadas permaneció en deterioro. Esta obra representa un avance importante dentro del plan integral de rescate y modernización de las principales avenidas del municipio.

A través de la Dirección de Obras Públicas, se intervinieron más de 9,600 metros cuadrados de superficie mediante trabajos de bacheo profundo, reciclado y aplicación de pavimento asfáltico de alta resistencia. Además, se realizaron labores de renivelación de pozos de visita, registros y alcantarillado, y se colocó balizamiento termoplástico para mejorar la visibilidad y seguridad vial tanto de automovilistas como de peatones.

El presidente municipal Isaac Montoya resaltó que la rehabilitación del Paseo de los Mexicas es parte de una estrategia más amplia que busca dignificar los espacios públicos y transformar la infraestructura vial en beneficio de las y los naucalpenses. Destacó que la obra no solo mejora la movilidad, sino que también impulsa la conectividad entre las zonas residenciales, comerciales y de servicios de Lomas Verdes y el centro del municipio.

El gobierno municipal subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración por atender las vialidades que durante años fueron olvidadas y que son esenciales para el desarrollo económico y social de la demarcación. Con la rehabilitación, se optimiza el flujo vehicular, se reducen los tiempos de traslado y se mejora la imagen urbana de una de las zonas más transitadas del municipio.

Asimismo, la administración local reiteró que continuará impulsando proyectos de infraestructura sostenible y de calidad, priorizando aquellas obras que generen un impacto positivo directo en la vida cotidiana de la ciudadanía. Con esta entrega, el gobierno reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera planificada y transparente para construir una ciudad más ordenada, funcional y segura.

“Seguimos impulsando Ciudad Naucalpan”, expresó Montoya, al destacar que la rehabilitación del Paseo de los Mexicas simboliza el esfuerzo conjunto entre autoridades y comunidad para recuperar el esplendor urbano del municipio y avanzar hacia una mejor calidad de vida para todos sus habitantes.