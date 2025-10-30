Tlalnepantla abre cocina del bienestar “El Rosario” La ración de comidas están en $!5 pesos

En Tlalnepantla se trabaja en la construcción de una sociedad justa y solidaria que busca el bienestar alimenticio de los habitantes de su municipio, con el fin de traer los alimentos a los más vulnerables. Por ello, la apertura del nuevo Comedor del Bienestar “El Rosario” llega a Tlalnepantla.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, desde la inauguración del primer comedor en Lomas de Tepeolulco, destacó que tiene proyectado contar con 25 comedores en distintas comunidades para que personas de escasos recursos puedan disfrutar de una comida balanceada con sabor de hogar.

Los costos son muy accesibles en comparación con una comida corrida en los mercados, pues justamente el objetivo de este nuevo proyecto en el municipio es darles la oportunidad a los habitantes de consumir los nutrientes necesarios a facilidades. Es por ello que los comedores tienen un costo de 15 pesos por ración, los desayunos se sirven de 8:00 a 10:00 horas y las comidas en un horario de 12:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

El edil Raciel Pérez Cruz aseguró nuevamente que el objetivo es brindar acceso a una alimentación digna, saludable, continua a costo accesible, fomentando la economía local y la unión comunitaria.

Esta iniciativa, que comenzó a principios de año, es un proyecto social que busca generar entornos de economía colaborativa, local y popular, al tiempo que garantiza que las y los habitantes del municipio cuenten con opciones alimenticias con el fin de fortalecer el tejido social.

Así como este es uno de los tantos comedores que se han inaugurado en Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz deja en claro que aún quedan muchos otros por construir en colonias como Isidro Fabela e Industrial La Presa para que más personas puedan tener acceso a la alimentación de calidad.

Tlalnepantla establece su compromiso con la comunidad y el mejoramiento por los que más lo necesitan.