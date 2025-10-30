Usuario de Metro se arroja a las vías de la Línea 2: Se suspende el servicio temporalmente

Línea 7 del Metro Línea 7 del Metro (La Crónica de Hoy)

La tarde de este jueves el Metro volvió a ser escenario de una tragedia cuando un usuario de la Línea 2 se arrojó a las inmediaciones de las vías del Sistema del Transporte Colectivo Metro (STC). Tras el lamentable suceso, las actividades de la línea que va de Tasqueña a Cuatro Caminos quedó suspendida temporalmente.

En este sentido, el Metro informó a través de sus redes sociales que el servicio se suspendía para llevar a cabo las labores de rescate de la persona fallecida.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2025

Asimismo, personal de seguridad que laboraba en la estación Panteones, donde sucedieron los hechos, desalojó a todos los usuarios para iniciar con las primeras diligencias.

Las autoridades no han mayores informes sobre la identidad de la mujer que se arrojó a las vías, sin embargo, hasta hace apenas unos minutos, el Metro informó en sus redes sociales, que ya se estaba reanudando el servicio.