Alertan por robos a domicilio bajo las modalidades “Falso repartidor” y “La Patrona”

"El Falso Repartidor" Recientemente, personas se han hecho pasar por repartidores para realizar robos a casas (Edgar Negrete Lira)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) alertó a la población de dos modalidades de robo a casa habitación que operan sin el uso de violencia, conocidas como “Falso repartidor” y “La Patrona”.

En la primera modalidad, los agresores se hacen pasar por repartidores de plataformas de comida o productos, tocan la puerta o el timbre simulando una entrega ordinaria y, al confirmar que el inmueble está vacío, forzan la entrada para cometer el ilícito.

Mientras que, en la segunda, conocida como “La Patrona”, los delincuentes se hacen pasar por personas cercanas a los dueños para contactar a las trabajadoras o trabajadores del hogar, personal de vigilancia o de mantenimiento, a quienes les hacen creer que su empleador enfrenta una emergencia, con el objetivo de obtener objetos de valor o acceso al inmueble.

Ante este tipo de situaciones, la SSC emitió las siguientes recomendaciones:

Si llega un repartidor que no esperabas, verifica que la entrega sea para ti o algún familiar y no abras la puerta

Usa la mirilla, cámaras o sistemas de vigilancia para identificar a la persona sin abrir.

Llama a la empresa o plataforma correspondiente para confirmar la autenticidad del pedido y que realmente sea para ti

No entregues objetos de valor ni permitas el acceso si no estás completamente seguro de la identidad de la persona

Si eres trabajadora o trabajador del hogar o de mantenimiento y recibes una llamada que te hace creer que tu empleador está en peligro, no entregues dinero ni objetos, llama a la Policía de la Ciudad de México al número de emergencia 911 o al número de cuadrante que puedes obtener en la Aplicación Mi Policía

Si eres empleador, habla con tus trabajadores y diles que por ningún motivo sigan indicaciones de personas que digan que eres tú o que alguien de tu familia requiere cierto favor

En el caso del trabajador, de inmediato llama a tu empleador y ponlo al tanto de la situación, si dudas durante la llamada: ¡cuelga!

Si detectas actividades sospechosas en la zona, alerta a tu red vecinal y comunícate con tu Policía de Cuadrante

Además, la SSC recordó seguir estas acciones preventivas, clave para reducir el riesgo de robo a casa habitación: