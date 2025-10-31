Caen 6 con 600 dosis de droga en 4 alcaldías

Detenidos Sujetos detenidos durante cateos. (SSC)

Tras cuatro órdenes de cateo, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron más de 600 dosis de presunta droga en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgi y Álvaro Obregón.

Además, durante los despliegues operativos en la colonia Ejército de Oriente en Iztapalapa y en Miguel Hidalgo, fueron detenidos un hombre y una mujer en flagrancia en posesión de más de mil dosis de droga.

Denuncias ciudadanas referían el almacenamiento y distribución de narcóticos en predios ubicados en esas demarcaciones.

La primera intervención fue en la avenida Exploradores de Zaragoza, de la colonia Ejército de Oriente Tercera Sección, en la alcaldía Iztapalapa, donde los agentes aseguraron 100 dosis de metanfetamina, así como 199 bolsitas de plástico que contenían cocaína y detuvieron a una joven de 20 años y a un sujeto de 45 años de edad.

Este sujeto cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2006 por los delitos de robo y privación de la libertad.

Después, en un predio ubicado en la calle Hidalgo, colonia Valentín Gómez Farías, alcaldía Álvaro Obregón, se realizó el segundo cateo, donde los uniformados detuvieron a un hombre de 30 años de edad y aseguraron 159 dosis de cocaína; la tercera orden de cateo se implementó en la calle Ferrocarril de Cuernavaca, colonia Plutarco Elías Calles, en Miguel Hidalgo, ahí aseguraron 72 dosis de marihuana.

Finalmente, en la avenida Puebla de la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, se realizó el último cateo, donde los policías detuvieron a un hombre de 44 años de edad y aseguraron 70 bolsitas con marihuana, una bolsa de plástico con la misma hierba a granel, un teléfono celular y dinero en efectivo.

En tanto, de manera simultánea, durante un recorrido de reconocimiento e investigación en la calle Antonio Estévez, en la colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, los policías observaron a una mujer de 61 años de edad, quien al notar su presencia se tornó visiblemente nerviosa y guardó un paquete entre sus ropas y otro en una bolsa.

Por ello, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 365 dosis de metanfetamina, 352 de cocaína en polvo y 141 de la misma sustancia en su presentación en piedra, 122 bolsitas con marihuana y una báscula gramera.

Asimismo, afuera del inmueble ubicado en la calle Ferrocarril de Cuernavaca, alcaldía Miguel Hidalgo, donde se realizó el tercer cateo, el personal operativo observó a un sujeto en una actitud nerviosa, por lo que se acercaron a él y le realizaron una revisión, donde le decomisaron 135 dosis de cocaína.