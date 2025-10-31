Cierran la estación “Lechería” del Tren Suburbano por fuga de gas

Tren Suburbano Cierran temporalmente la estación Lechería por fuga de gas (X: @RTvNoticiasMor)

Una fuga de gas registrada estación “Lechería” del Tren Suburbano, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, provocó el cierre temporal de la estación y la evacuación inmediata del lugar.

¿Qué causo la fuga de gas en la estación Lechería?

De acuerdo con las autoridades, la fuga fue causada por la perforación accidental de un ducto de gas durante trabajos con excavadoras que habrían roto una línea de gas cercana a la zona de la Plaza El Camino, por lo que cuerpos de bomberos y Protección Civil se movilizaron para llegar a la zona.

Retrasos en el servicio del Tren Suburbano

Atreves de sus redes sociales del Tren Suburbano, informó que la estación Lechería permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, por lo que el servicio opera únicamente entre las estaciones Buenavista y San Rafael.

A partir de la estación San Rafael y Cuautitlán el servicio fue suspendido temporalmente para garantizar la seguridad de los usuarios mientras se controlan la fuga.

“Por fuga de gas en las inmediaciones de la estación Lechería, el servicio se mantiene cerrado hasta nuevo aviso. Servicios de emergencia atienden la situación”, publicó el Tren Suburbano en su cuenta oficial.

Recomendaciones para usuarios y vehículos

Las autoridades pidieron a los usuarios del Tren suburbano