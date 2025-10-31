Consejería busca garantizar que la justicia sea para todos; oposición pide fortalecer la Defensoría Pública

Comparece Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México

La titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, compareció ante Comisiones Unidas de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso local.

Durante su informe, aseguró que su gestión es con una visión que busca garantizar que la justicia cotidiana sea para todas y todos, “que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera”. Los legisladores del PAN, reconocieron el trabajo realizado, pero llamaron a fortalecer las instituciones encargadas del acceso a la justicia y a combatir la corrupción.

Entre las acciones destacadas durante el primer año, Cruzvillegas comentó que para garantizar los derechos de la ciudadanía más vulnerable, se han establecido mecanismos como Zócalo Ciudadano y Casa por Casa, que ofrecen servicios de actas de nacimiento y defunción, así como jornadas de cambio de identidad.

Además, indicó que no habrá impunidad en los crímenes, especialmente aquellos que afectan a las niñas, mujeres, mujeres mayores y mujeres solas.

“La Consejería está atendiendo de manera puntual los casos de despojo y el acceso al agua, temas que afectan directamente a las comunidades más vulnerables de la ciudad”.

Mejores condiciones para defensores públicos

Tras escuchar la comparecencia, el diputado panista Mario Sánchez destacó que la dependencia requiere una visión estratégica y de largo plazo que trascienda el recuento administrativo de trámites y servicios.

“Hace falta saber hacia dónde se dirige esta Consejería: ¿qué modelo de justicia busca impulsar? ¿cómo se está transformando la atención a los sectores más vulnerables? Hoy se requiere una política de acceso a la legalidad con enfoque social y humano”, señaló.

Sánchez Flores indicó que es necesario fortalecer el Instituto de la Defensoría Pública para garantizar apoyo legal efectivo a las personas con menos recursos, así como de mejorar los mecanismos de atención a víctimas y los sistemas alternativos de solución de conflictos.

“Esta ciudad merece darle mejores condiciones a las y los defensores públicos. Son mujeres y hombres que sostienen el acceso a la justicia con vocación y compromiso. Desde Acción Nacional proponemos crear mesas técnicas para avanzar en la conformación del Instituto de la Defensoría, con participación de especialistas, legisladores y ciudadanía”, dijo.

Piden agilizar procesos de reparación por daños de baches

La diputada Claudia Montes de Oca, también del PAN, indicó que se necesita mejorar la atención ciudadana y agilizar los procesos de reparación por daños derivados de baches y deficiencias en la infraestructura urbana.

“Aunque celebramos los avances, los trámites para reclamar daños siguen siendo lentos y complicados. Es urgente cerrar la brecha entre los daños causados por baches y la reparación integral de las personas afectadas”, puntualizó.

La legisladora también preguntó a la Consejería Jurídica sobre la estrategia de difusión de los derechos ciudadanos en este tema y sobre los planes para garantizar que la digitalización del Registro Civil no excluya a quienes viven en zonas rurales o con acceso limitado a internet.

“La transformación digital debe hacerse con un enfoque de justicia social. No podemos dejar atrás a quienes no tienen conectividad ni acceso tecnológico. La justicia debe ser universal y cercana a todas y todos”, concluyó.