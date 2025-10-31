Huixquilucan pone en marcha el operativo “Santos Difuntos 2025”

La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco anunció que desde este viernes 31 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre se realizará el operativo denominado “Santos Difuntos 2025”, para garantizar la seguridad en el municipio durante las festividades por el Día de Muertos.

Durante este periodo, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan y otras dependencias estarán desplegados en todo el territorio municipal, haciendo énfasis en las inmediaciones de los 19 panteones municipales y tres atrios, donde frecuentemente se registran grandes aglomeraciones.

Romina Contreras señaló que, además de los panteones, el operativo abarcará también iglesias, centros comerciales, zonas bancarias, cajeros automáticos, espacios de recreación, vialidades principales y accesos y salidas del municipio, para que las familias puedan disfrutar de las festividades de manera tranquila y segura.

Como parte de esta estrategia, se reforzará también el llamado operativo “Halcón”, que atiende zonas habitacionales para prevenir el robo a casa habitación.

En el operativo “Santos Difuntos 2025” participarán la Coordinación Municipal de Protección Civil, Vialidad, Seguridad Pública, el Sistema de Emergencias 24/7, así como la Sección Especial de Reacción Operativa (SERO). Estas unidades recorrerán todo el municipio para auxiliar a la población en caso de necesitarlo.

Luis Antonio Alarcón Martínez, director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, añadió que se reforzará la vigilancia y se agilizará la circulación en calles y avenidas con alta afluencia de peatones o tránsito vehicular.

El municipio cuenta con dos centros de mando que operan las 24 horas, seis torres de videovigilancia, más de mil cámaras distribuidas en todo el territorio y arcos lectores de placas en los límites municipales, lo que permite un monitoreo continuo del municipio.

“Queremos que las festividades del Día de Muertos sean una convivencia segura y ordenada”, indicó la presidenta municipal, invitando a la población a mantener las medidas de seguridad y a que los automovilistas manejen con precaución, especialmente en zonas donde hay más afluencia de peatones.

La ciudadanía que necesite asistencia podrá comunicarse a los teléfonos del Centro de Mando de Huixquilucan o de la Coordinación Municipal de Protección Civil.