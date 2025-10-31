Recuperan “La Canchita” en Naucalpan tras más de 20 años de abandono

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, realizó la Huellas de la Transformación número 31 en las colonias Altamira y Ampliación Altamira, a través de la Dirección de Servicios Públicos y el operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo.

Durante esta jornada, el gobierno municipal llevó a cabo trabajos de limpieza, pintura, poda y reparación de luminarias, además de la recuperación de un espacio emblemático conocido como “La Canchita”, que había permanecido abandonado por más de dos décadas. Este lugar, que durante años fue punto de reunión para niños y jóvenes del barrio, vuelve a llenarse de vida y esperanza gracias al trabajo comunitario y al compromiso de las autoridades locales.

El presidente Isaac Montoya destacó que la recuperación de espacios públicos forma parte de la estrategia para fortalecer la convivencia vecinal, impulsar la cultura y el deporte, así como para mejorar la imagen urbana de las colonias. Señaló que estos trabajos son una muestra del esfuerzo que su administración realiza todos los días para dignificar las comunidades y devolverles su sentido de pertenencia.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención artística del muralista Canek Leyva, quien plasmó su talento en los muros de “La Canchita”, transformando el lugar en una obra llena de color, símbolos y esperanza. El mural representa la energía y el espíritu de transformación que impulsa el gobierno municipal bajo el lema #AquíGobiernaLaEsperanza.

Vecinos de las colonias Altamira y Ampliación Altamira agradecieron la rehabilitación del espacio, asegurando que por mucho tiempo había estado en el olvido y se había convertido en un punto inseguro. Ahora, con su recuperación, las familias podrán disfrutar nuevamente de actividades deportivas, recreativas y culturales.

Con estas acciones, el Gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso de seguir impulsando el bienestar y la participación ciudadana, rescatando espacios públicos y fortaleciendo el tejido social en beneficio de toda la comunidad.