Trabajadores de la UNAM protestan en rectoría por caso de Rodrigo Mondragón

Manifestaciones en Rectoría Trabajadores exigen la destitución de autoridades de seguridad tras la muerte del aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón.

Un grupo de trabajadores del área de vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestó este viernes en las inmediaciones de la Rectoría en Ciudad Universitaria, demandando la destitución de sus superiores, a quienes acusan de abusos e intimidaciones.

La protesta está directamente relacionada con la muerte de Rodrigo Mondragón un aficionado del equipo Cruz Azul, ocurrida el pasado sábado fuera del Estadio Olímpico Universitario, lo que ha generado tensiones en la comunidad universitaria y llamados a una investigación exhaustiva.

Trabajadores de seguridad UNAM protestan en Rectoría

La manifestación, que inició alrededor de las 7:00 horas, reunió a decenas de empleados de seguridad quienes portaban carteles con mensajes como “Vigilancia no asesina”, “Justicia” y “No a la violencia”. Los participantes bloquearon temporalmente accesos a la Rectoría.

Esta acción es una continuación de las protestas que comenzaron el jueves 30 de octubre en Ciudad Universitaria, donde los trabajadores expresaron su inconformidad con los protocolos de seguridad y el manejo de incidentes por parte de sus mandos.

Siguen exigiendo justicia por Rodrigo Mondragón

El detonante de la movilización fue el fallecimiento de Rodrigo Mondragón Terán, un aficionado del Cruz Azul, el 25 de octubre tras el partido contra los Rayados de Monterrey en el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El primer informe oficial señaló que Mondragón salió del partido en estado de ebriedad y que agredió verbal y físicamente a elementos de seguridad durante el desalojo de los estacionamientos del estadio. Al ser sometido para su entrega a las autoridades, sufrió un desvanecimiento y, pese a la intervención de paramédicos, fue declarado sin signos vitales.

La necropsia practicada por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México reveló que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, aunque se investiga una posible fractura de cráneo como factor contribuyente.

Cuatro vigilantes de la UNAM involucrados en el incidente han sido detenidos y vinculados a proceso por homicidio calificado, permaneciendo en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente. Su situación jurídica se definirá en una audiencia programada para el 1 de noviembre.

La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) de la UNAM informó que entregó todo el material audiovisual de las cámaras de vigilancia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para facilitar la investigación.