Vinculan a proceso a Aquiles “N”, presunto agresor sexual en la Casa de las Mercedes; su madre es investigada por trata

Vinculan a proceso a Aquiles N,presunto agresor sexual en la Casa Mercedes

Aquiles ‘N’, presunto agresor sexual de menores, fue vinculado a proceso, tras ser acusado de haber abusado de una menor de edad en el refugio Casa de las Mercedes, albergue que es también investigado por trata de personas.

Esta semana, las autoridades de la Ciudad de México realizaron un operativo para rescatar a 80 niñas y adolescentes, que se hallaban en dicho recinto, que funciona como un orfanato para atender a víctimas de abandono o en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior, luego de que se detuviera a Aquiles ‘N’, hijo de Claudia Colimoro, fundadora del refugio, por abusar de una menor que se encontraba bajo custodia del propio albergue.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue entregada a la Casa de las Mercedes para su protección, pero posteriormente fue sacada del lugar y llevada a la vivienda de Ángela, hija de la fundadora, hermana de Aquiles ‘N’ y actual responsable de la institución.

En ese domicilio, la adolescente habría sido obligada a realizar labores domésticas y más tarde abusada sexualmente por Aquiles ‘N’. El presunto agresor se encuentra actualmente en Reclusorio Oriente.

Investigan trata de personas y explotación infantil en Casa de las Mercedes

Después de detectar irregularidades en el centro de asistencia social privada, Casa de las Mercedes, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que llevaron acabo el rescate de 80 niñas y adolescentes para salvaguardar su integridad.

Brugada Molina indicó que, además de atender estás denuncias de abuso sexual, se abrió una investigación por el traslado de adolescentes a domicilios privados para labores domésticas, lo que podría constituir un caso de explotación laboral o incluso trata de personas.

Por este caso, además de Aquiles ‘N’, también se investiga a su madre y dueña del refugio, Claudia Colimoro.

En los próximos días, señalaron las autoridades, se evaluarán distintas opciones para colocar a las niñas y adolescentes en sitios seguros, para garantizarles mejores condiciones de vida.

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián, afirmó que este caso se detectó durante las supervisiones del DIF local y el comité de vigilancia de las Instituciones de Asistencia Privada, por lo que se hizo la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.