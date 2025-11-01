Metrópoli

Infórmate sobre las limitaciones de circulación y evita sanciones en la Zona Metropolitana del Valle de México

Hoy No Circula sábado 1 de noviembre: conoce las restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Por Areli Méndez C.

Este sábado 1 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula establece restricciones para vehículos con Holograma 1 y cuyo último dígito de su placa sea impar.

Estas medidas aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Vehículos Exentos:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Es importante destacar que, en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿Qué pasa si circulo cuando no debería?

Si circulas cuando no te corresponde, te arriesgas a recibir una multa, la cual puede variar entre 20 y 30 UMAs, lo que en 2025 representa aproximadamente $2,200 a $3,400 MXN y el arrastre del vehículo.

El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Recuerda que, en este Día de Muertos, es importante planificar tus trayectos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.

