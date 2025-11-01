Vinculan a proceso al “Comandante”, coautor material del asesinato de “B-King” y “DJ Regio Clown”

Detenido "El Comandante". (FGJEM)

Un juez vinculó a proceso en contra de Cristopher “N”, alias “El Comandante” quien coordinó la ejecución de los músicos “B-King” y “DJ Regio Clown”, además, engañó y manipuló su confianza para trasladarlos hasta el sitio donde fueron secuestrados y asesinados.

En audiencia en los Juzgados de Chalco, tras analizar los datos recabados y expuestos por el agente del Ministerio Público, la autoridad judicial aceptó que existen datos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de Cristopher “N” en el delito de homicidio calificado e impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Desde el 11 de septiembre, por instrucciones de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, un sujeto identificado como Mariano “N” fue asignado como “chofer y asistente” de las víctimas, a quien se le instruyó acudir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de una camioneta Ford Expedition color rojo, para recibir a “B-King”.

El 14 de septiembre, “B-King” y “DJ Regio Clown, viajaron de un hotel en Polanco a un evento “Sin Censura” en la Ciudad de México, a bordo de una camioneta marca GAC, modelo GS8 color verde, conducida por “El Comandante”, la unidad pertenece a la pareja sentimental de este último. Desde esa fecha, Cristopher “N”, aprovechándose de la confianza que le tenía “DJ Regio Clown”, logró hacerle creer que establecerían negocios juntos, previo acuerdo con “El Pantera” y “El Apá”.

Después, el 16 de septiembre, “El Comandante”, ordenó a través comunicación telefónica a Mariano “N”, que por instrucciones de “El Apá”, fuera a la plaza Miyana por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación.

Ahí, Cristopher “N”, “El Comandante” engañó a las víctimas, ya que sabía que serían trasladados a un lugar donde serían privados de la vida por órdenes de “El Pantera”, quien para ello habría hecho un pago de 200 mil pesos.

Un testigo señaló que las víctimas fueron privadas de la vida en domicilio de “El Apá” ubicado en la Ciudad de México y que este sujeto es propietario de un taller de reciclado ubicado en la colonia Renovación en la alcaldía Iztapalapa, donde se usan bolsas de plástico y de rafia similares a las que contenían los restos humanos en el lugar del hallazgo.

Para el traslado de los restos, fue utilizada una camioneta de las mismas características de la Ford Expedition, color rojo que utilizó Mariano “N” el 11 de septiembre para recibir a “B-King” en el AIFA y conforme a las instrucciones, fueron abandonados en el Estado de México con un mensaje que pretendía desviar las investigaciones, señaló el testigo.

También manifestó que “El Pantera” amenazó a “El comandante”, “el Apá”, Mariano “N” y el resto de quienes intervinieron en los hechos diciéndoles: “el primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar” y “no los quiero ver en la Ciudad de México ni en el estado hasta diciembre”.

Esto por el acuerdo previo entre “El Pantera”, Cristopher “N”, alias “El Comandante”, “El Apá”, Mariano “N” y otros, para privar de la vida a las víctimas principalmente por el interés de “El Pantera” de matar a “DJ Regio Clown”, debido a que éste, habría divulgado datos sobre su identidad y porque distribuía droga en los eventos “Sin Censura” sin su autorización.