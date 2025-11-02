Balacera entre grupos delictivos deja 2 muertos en panteón de Coyoacán

Panteón Imagen ilustrativa.

Sicarios asesinaron a dos personas y lesionaron a una más dentro del cementerio San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las personas involucradas podrían estar relacionadas con un grupo delictivo.

Al momento de la agresión, los tripulantes de una motocicleta se acercaron y de manera directa dispararon a las víctimas para después darse a la fuga.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes; en tanto, las autoridades realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de la motocicleta y la identificación de los probables responsables.