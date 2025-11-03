Aprueba IECM plan 2026 para rendición de cuentas y fiscalización de partidos políticos

Foto: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el Programa de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas 2026, que define las actividades institucionales orientadas a fortalecer el régimen de asociaciones políticas y promover la rendición de cuentas entre los partidos y agrupaciones con registro local o nacional en la capital del país.

El programa, avalado por el Consejo General del IECM, tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa electoral. Está dirigido tanto a los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el propio Consejo General del IECM, como a las agrupaciones políticas locales y a la ciudadanía interesada en ejercer sus derechos en materia político-electoral.

De acuerdo con el documento aprobado, el instituto busca apoyar a los sujetos obligados en el seguimiento de sus compromisos legales, así como en los procesos de fiscalización de ingresos, gastos y liquidación de patrimonio de las asociaciones políticas. En caso necesario, también contempla la implementación de procedimientos administrativos sancionadores derivados de dichos procesos.

Entre las actividades institucionales que el IECM desarrollará durante la siguiente anualidad se incluyen seis ejes principales: fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones; ministrar el financiamiento público a los partidos políticos; establecer reglas claras y apegadas a la ley para su participación en la contienda electoral; realizar la fiscalización correspondiente; supervisar los procesos de liquidación de los sujetos obligados y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores relacionados con la fiscalización.

El Programa de Vinculación y Fortalecimiento forma parte de la planeación institucional del IECM para el año previo al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, y busca garantizar que las actividades de vinculación y supervisión se desarrollen con base en los principios de legalidad, transparencia y equidad.

En este sentido, el programa establece las acciones que deberá implementar el Instituto de cara al inicio del próximo proceso electoral, con el propósito de cumplir con sus responsabilidades constitucionales y legales, así como de planificar y organizar los trabajos que aseguren el correcto desarrollo de las etapas electorales en la Ciudad de México.