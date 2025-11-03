Metrópoli

Durante cuatro días, arte, música y comunidad se unieron en un encuentro que promovió la recuperación del espacio público

Concluye con éxito el Primer Festival Cultural “El Viento Nos Une” en Ecatepec

Por Eidalid López
Concluye con éxito el Primer Festival Cultural “El Viento Nos Une” en Ecatepec (Diana Cortés)

Con una emotiva jornada llena de talento y participación ciudadana, concluyó el Primer Festival Cultural “El Viento Nos Une” en Ecatepec, un evento que logró reunir a miles de personas en torno al arte, la música y la convivencia. Durante cuatro días, distintas sedes del municipio se convirtieron en puntos de encuentro donde el público disfrutó de presentaciones artísticas, talleres, exhibiciones y actividades culturales pensadas para todas las edades.

El festival, impulsado por el gobierno municipal, tuvo como propósito reapropiar los espacios públicos y fortalecer el tejido social mediante el arte y la cultura. Desde su inauguración, se destacó la importancia de que las y los habitantes de Ecatepec puedan disfrutar de actividades que promuevan la paz, la participación comunitaria y el orgullo por su identidad.

El cierre del festival fue descrito por los asistentes como un momento mágico. Diversas expresiones artísticas se unieron en un espectáculo final que combinó música, danza y teatro, reflejando la diversidad cultural del municipio. Familias completas acudieron para celebrar este encuentro que, más allá del entretenimiento, representó un paso importante hacia la reconstrucción de la confianza y la armonía social.

Autoridades locales destacaron que este festival marca un antes y un después en la vida cultural de Ecatepec, al fomentar la participación activa de la ciudadanía y acercar el arte a colonias que históricamente habían sido marginadas de este tipo de actividades. “El cambio llega con la cultura que nos une y transforma Ecatepec”, expresaron al cierre del evento, subrayando que la cultura es una herramienta poderosa para recuperar la tranquilidad y fortalecer los lazos comunitarios.

Durante las cuatro jornadas, artistas locales y colectivos culturales tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo en foros abiertos, generando un ambiente de inclusión y colaboración. Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en talleres de pintura, música y danza, así como en presentaciones teatrales y exposiciones al aire libre.

El Festival Cultural “El Viento Nos Une” concluyó con un mensaje claro: la cultura es el camino para transformar Ecatepec, para recuperar los espacios públicos y devolverle a la comunidad un sentido de pertenencia y esperanza.

Tendencias