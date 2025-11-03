Directora de la Casa de las Mercedes culpa a periodista Carlos Jiménez tras escándalo por violación

La Casa de las Mercedes es una fundación y albergue dirigido a niñas y adolescentes en situación vulnerable, tal como violencia doméstica o trata de personas; está ubicado en la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la página oficial del albergue, su misión es proveer un lugar seguro a niñas en situación de abandono o víctimas de distintas modalidades de abuso, dando también un acompañamiento que permita una vida libre de violencia para las jóvenes.

Sin embargo, la triste realidad detrás de este albergue que llevaba tres décadas de operación, fue revelada durante el mes de octubre del año presente, después de que la directora de la Casa de las Mercedes e hija de una de las fundadoras, María Ángela González Colimoro fuera investigada por llevarse a una de las niñas y ponerla a trabajar como empleada doméstica.

En el hogar de la directora, la menor de edad fue presuntamente violada por el hermano de María Ángela e hijo de la fundadora, Aquiles ‘N’, quien actualmente está detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Ángela González culpa al periodista Carlos Jiménez

A través de su cuenta oficial, el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez) reportó que el operativo llevado a cabo el 30 de octubre de 2025, tuvo su origen en la denuncia a la actual directora de Casa Mercedes, Ángela González Colimoro, por trata de personas después de haber llevado a una de las adolescentes a trabajar en su casa; en el lugar, la menor de 17 años fue drogada por Aquiles ‘N’ y posteriormente abusó sexualmente de ella.

Comunicado Casa de las Mercedes Señala al periodista por difundir "información imprecisa". (X, vía @c4jimenez)

En respuesta a las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) extendió ante la posibilidad de otros casos de abuso, la directora González Colimoro acusó públicamente al periodista Carlos Jiménez por “difusión de información falsa”.

En su comunicado oficial, el albergue culpa a ‘C4′ por el operativo e investigaciones, asegurando que la información imprecisa en redes sociales “vulnera” la confianza, seguridad y bienestar de las niñas que protegen.

Fuera de la fundación investigada, un conjunto de mujeres se manifiesta con pancartas que declaran “Culpamos a C4Jimenez, lo queremos fuera”.

No obstante, la Casa de las Mercedes ya ha tenido antecedentes de breves desapariciones de niñas y adolescentes que no han sido aclaradas por la institución o las autoridades, tal fue el caso de las jóvenes Ariadna Valeria, Larinka y Katerine durante agosto del año presente.

Actualmente, la alcaldía Cuauhtémoc ha suspendido las actividades del albergue y la investigación por el traslado de menores para realizar labores domésticas continúa en pie.