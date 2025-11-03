Raciel Pérez recorre la colonia La Ferrocarrilera El Hoyo junto a vecinas y vecinos de Tlalnepantla

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó un recorrido por la colonia La Ferrocarrilera El Hoyo, donde caminó junto a vecinas y vecinos para conocer de primera mano las principales problemáticas que enfrenta la comunidad. Esta visita forma parte de las acciones de proximidad ciudadana impulsadas por el gobierno local, que buscan fortalecer el diálogo directo con la población y mejorar las condiciones de vida en cada zona del municipio.

Durante el recorrido, las y los habitantes expusieron sus inquietudes sobre temas como servicios públicos, seguridad y mantenimiento urbano. El alcalde y su equipo escucharon atentamente cada solicitud, comprometiéndose a dar seguimiento a las demandas y coordinar acciones concretas para su atención.

Raciel Pérez Cruz destacó la importancia de mantener una gestión cercana a la gente, en la que el contacto directo con la ciudadanía permita identificar las verdaderas necesidades de cada colonia. “Escuchar a las y los vecinos es fundamental para tomar decisiones acertadas y construir juntos el municipio que todas y todos merecen”, afirmó el edil.

La caminata también sirvió para constatar avances en infraestructura y detectar áreas que requieren atención inmediata, como alumbrado público, bacheo y limpieza de calles. Vecinas y vecinos agradecieron la presencia de las autoridades, resaltando la apertura al diálogo y la disposición del gobierno municipal para atender sus peticiones.

Con estas acciones, la administración encabezada por Pérez Cruz reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para fortalecer el tejido social y consolidar una gestión basada en la participación y la confianza. “Seguimos avanzando para construir un municipio más digno, seguro y con oportunidades para todas y todos”, puntualizó el presidente municipal al concluir la jornada.