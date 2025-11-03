Reportan daños por construcción del Interurbano en más de 100 predios de la alcaldía Álvaro Obregón

Afectaciones en predios de Álvaro Obregón por construcción del Tren Interurbano

Habitantes de distintas colonias en la alcaldía Álvaro Obregón denunciaron que cerca de 103 predios fueron dañados por la construcción del Tren Interurbano México - Toluca, los trabajos iniciaron hace 11 años y temen que las afectaciones sean más severas cuando el tren comience a curricular por la zona.

Las y los habitantes de la zona aseguran que desde el 2015 se han manifestado en contra de la obra debido a que no se les presentó, ni se les consultó sobre el proyecto.

En ese entonces presentían que la construcción traería problemas para su salud y a su patrimonio, a mediano, corto y largo plazo, lo que se confirmó con el paso del tiempo.

Los habitantes de las colonias: Liberales de 1857, El Capulín y Acueducto aseguran que han sido afectadas casas, calles, negocios y vehículos de la zona; hay casas chuecas, con grietas, incluso en algunas, las puertas ya no cierran. Pese a que han recurrido al Gobierno federal y al local, siguen sin encontrar el apoyo que requieren.

Aseguran que recientemente han acudido con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a sus martes ciudadanos en la plancha del Zócalo capitalino, donde sí los han atendido y les han prometido soluciones, lamentablemente nadie da seguimiento a las instrucciones de la mandataria local.

Los afectados entregaron a los encargados de la obra (en abril 2024) un listado de los predios dañados y lamentablemente hasta el momento no han recibido respuesta alguna.

La obra se ha visto envuelta en distintas controversias debido a los accidentes reportados durante su construcción, mismos que han dañado vehículos, calles y también viviendas.

Ante dicho escenario la diputada panista Liz Salgado, presentó un punto de acuerdo en el Congreso local para pedir que las Secretarías de Obras y Servicios, y de Gobierno, atiendan las demandas de las y los vecinos de las zonas aledañas al tren. Y comprendan que su patrimonio pende de un hilo y de las decisiones de quiénes hoy dirigen la ciudad.

“Las y los vecinos que siguen habitando en las inmediaciones de esta obra, continúan padeciendo la desinformación, la falta de apoyo, la falta de transparencia y la nula empatía de distintas instancias del Gobierno de la Ciudad de México para atender sus peticiones y los daños a su patrimonio”, señaló.

Desafortunadamente su propuesta no obtuvo el apoyo de la bancada de Morena y aliados para que fuera considerada de urgente y obvia resolución.

Es una demanda legítima

En entrevista con Crónica, la legisladora lamentó, que la problemática no fuera tomada en cuenta por muchos legisladores, que creen que se trata de “un golpeteo político” y no de una demanda legítima.

“No es golpeteo, basta con venir ver a los vecinos y darse cuenta de la realidad en la que están viviendo”.

Comentó que uno de los casos más severos es el de la señora Elvia Oliva, una adulta mayor, “cuando entras a su casa te mareas de lo chueca que ya está, tiene unos 15 centímetros de separación con el domicilio de atrás. Su vivienda se está inclinando hacia enfrente”.

Liz Salgado insistió en que el Gobierno local se debe hacer cargo de las repercusiones que hubo en los hogares de las familias, porque está afectado su patrimonio, “y eso que no ha empezado a pasar el tren, una vez que empiece a pasar, pues obviamente va a generar vibraciones y seguirá dañando los inmuebles que están por debajo del trazo”, afirmó.

Además, dio a conocer que los vecinos le han manifestado su intención de hacer una protesta en la terminal, una vez que se inaugure, pero ellos mismos saben que terminarían afectando a terceros que no tienen nada que ver en el problema.

“Finalmente es una obra federal, pero el Gobierno de la ciudad juega un papel muy importante para poderle dar seguimiento a estas afectaciones”.

Para finalizar, llamó a las autoridades correspondientes a tener sensibilidad y comprender la importancia y la preocupación de quienes habitan en los predios afectados.

“Su patrimonio depende de un hilo e incluso hay riesgo para sus vidas mismas. Hay casas con niños, con adultos mayores; entonces exhorto a las autoridades a brindar una solución de fondo para estas familias”.