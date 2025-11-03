Se registra saldo blanco durante los festejos de Día de Muertos en Texcoco

Con saldo blanco y una notable participación ciudadana, el municipio de Texcoco celebró las festividades de Todos los Santos y Día de Muertos, en un ambiente de respeto, tradición y colorido. Más de 80 mil personas visitaron los 44 panteones del municipio durante los días 1 y 2 de noviembre, además de participar en los dos grandes desfiles organizados en el centro de la ciudad y en las comunidades.

El Operativo Panteones y Día de Muertos 2025, implementado por la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco, se llevó a cabo sin incidentes, garantizando la tranquilidad de los visitantes. Desde la tarde del viernes y durante el sábado, elementos de seguridad dieron cobertura a los desfiles y coordinaron el cierre de calles para facilitar la movilidad.

El primer desfile fue convocado por el H. Ayuntamiento de Texcoco y encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Yesenia Armas Tobón, así como integrantes del cuerpo de gobierno y servidores públicos. El contingente desfiló por la avenida Juárez hasta la presidencia municipal, compartiendo con el público la tradicional “calaverita”, una muestra simbólica de convivencia con dulces entregados a niñas, niños y asistentes.

El segundo desfile, realizado el sábado por la tarde, estuvo a cargo de los comerciantes de tradiciones, quienes partieron de la Plaza de las Tradiciones, en la calle Antonio Ariza, hacia la avenida Juárez y concluyeron en el jardín municipal. Con carros alegóricos, disfraces y música, las calles texcocanas se llenaron de alegría, reafirmando la riqueza cultural de esta festividad mexicana.

El titular de Seguridad Pública y Movilidad, Roberto Hernández Romero, informó que el operativo contó con la participación de 81 elementos y 34 unidades, que realizaron recorridos preventivos en los panteones y zonas aledañas. Gracias a estas acciones, el balance final fue de saldo blanco, sin incidentes ni reportes de riesgo para la población.

“Derivado de estas acciones, el balance final es positivo, logrando brindar seguridad a las más de 80 mil personas que acudieron a rendir homenaje a sus seres queridos”, señaló Hernández Romero.

Texcoco vivió así unas jornadas de paz, respeto y convivencia familiar, consolidando su compromiso con la preservación de las tradiciones y la seguridad ciudadana durante una de las celebraciones más importantes del calendario cultural mexicano.