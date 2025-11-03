Taxistas del AICM exigen a la SICT poner orden a taxis de aplicación

taxis aicm Los taxistas aseguran que se están violando las leyes vigentes.

A menos de un año de la Copa Mundial de Futbol 2026 y para evitar competencias desleales, taxistas autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se pronunciaron en contra de que los taxis de aplicación suban pasaje en las terminales aéreas federales, toda vez que existen normas que así lo prohíben.

Señalaron que, al realizar dichas acciones, esos trabajadores del volante ponen en riesgo el trabajo de los permisionarios autorizados.

“Para hacerlo sin problemas legales deben obtener un permiso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)”, resaltaron.

Los denunciantes indicaron que autoridades de la SICT les revelaron que, desde principios de este año, está en marcha un proceso para modificar las leyes necesarias y que los taxis de aplicaciones cuenten con reglas especiales que se ajusten a su modelo de negocio y les permitan operar sin restricciones en los aeropuertos del país.

Manifestaron que en un documento denominado “SERVICIOS DE PASAJEROS DE APLICACIÓN Y PLATAFORMAS DIGITALES EN LOS AEROPUERTOS”, que se puede consultar en: https://golpebajo.org/a/documento.pdf, se describe que actualmente existen 7 mil 049 taxis autorizados que operan en los aeropuertos distribuidos en 29 entidades federativas.

De acuerdo con el contenido de dicho documento, la SICT planea que en un futuro inminente se expidan permisos especiales a favor de las empresas que son dueñas de las aplicaciones, y que eso les dará derecho para que operen en los aeropuertos con todos los vehículos particulares registrados en sus respectivos padrones y sin ningún tipo de restricción.

Explicaron que la SICT exige que se obtenga un permiso para cada vehículo que los taxistas autorizados quieran incorporar al servicio, es decir, un permiso igual a un vehículo, solamente. Esto no será exigible para los taxis de aplicaciones.

Taxistas del AICM deben tener placas y licencia federales

Destacaron que los vehículos particulares que estén “cobijados” por alguna aplicación, no deberán utilizar placas federales, sino las estatales que les hayan sido previamente asignadas y sus choferes no estarán obligados a tener licencia federal de conductor; bastará con la licencia local de automovilista.

Actualmente, los taxistas autorizados están obligados a utilizar las placas de servicio federal y sus conductores deben obtener la licencia federal de conductor que expide la SICT.

Además, añadieron que los dueños de las aplicaciones podrían aplicar las “tarifas dinámicas”, aunque se señala la necesidad de fijar un límite para las mismas, sin especificar los criterios de tales límites. Los taxistas autorizados, en cambio, deben registrar sus tarifas con un mínimo de 7 días de antelación a su aplicación.

Los denunciantes consideraron que todo indica que, con miras a la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, las autoridades han decidido instrumentar reglas especiales para que los taxis de aplicaciones hagan negocio en los aeropuertos, aunque en el documento referido se señala que Uber no está satisfecho con el alcance de los ofrecimientos y exige cero regulaciones.

A los taxistas autorizados se les continuará exigiendo que cumplan con todas sus obligaciones placas y licencias federales, registro de tarifas, revista vehicular, pago de derechos y contraprestaciones, entre otras.

Ignoran condiciones de seguridad para usuarios

Los taxistas también advirtieron que se pasa por alto la disminución en las condiciones de seguridad para los usuarios, para las instalaciones aeroportuarias y para las vías generales de comunicación, al permitir que un operador de este importante servicio solo responda a sus propias reglas e intereses.

Explicaron que también falta saber cómo reaccionarán los taxistas autorizados, los que están todos los días atrás del volante, cuando se pretenda oficializar la existencia de dos mundos paralelos: uno, donde ellos deberán continuar cumpliendo y pagando todas sus obligaciones para poder trabajar y, otro, donde no se le exigirá nada a sus competidores.

“No importa lo que sus líderes hayan negociado: la tormenta es inevitable”.

Recordaron que en mayo 2025, durante una rueda de prensa, los líderes de los taxistas autorizados denunciaron la existencia de un grupo integrado por representantes de la SICT, Gobernación, Turismo, Economía y el AICM, y que con motivo del Mundial de Fútbol 2026 y por exigencias de la FIFA, se encontraban trabajando en la redacción de reglas especiales para que los taxis de aplicaciones pudieran operar sin restricciones en los aeropuertos.

En esa misma rueda de prensa, los líderes anunciaron que, en caso necesario, recurrirían a la movilización social y a la lucha legal en defensa de sus derechos.

“El tiempo les ha dado la razón: SÍ existe el proyecto para esas reglas especiales, así que las autoridades no deberían minimizar las consecuencias”.

Añadieron que una de las autoridades que debe presentar los argumentos a favor del estado de derecho, y oponerse a que ninguna empresa transportista preste servicio en los aeropuertos sin contar con las autorizaciones establecidas, es la Dirección General de Autotransporte Federal a cargo de Luis Ruiz Hernández, quien se encargó de abrir las puertas a los taxis de aplicaciones.

“Todo indica que estamos ante un pleito pactado y que Autotransporte Federal se dejará caer en el round que hayan acordado previamente”, concluyeron los permisionarios.