Trabajador de la Fiscalía es detenido tras matar a un hombre en Tláhuac... y hasta droga le encontraron

Detienen a un agente de la PDI en las calles de Tláhuac La SSC encontró bolsas de droga entre las pertenencias del detenido

Durante la noche en las calles de Tláhuac, Julio César Martín, agente de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, se vio involucrado en una pelea con otro hombre identificado como Miguel Vázquez, de 50 años, quienes se emperezaron a pelear, según por una discusión relacionada con una mujer con la que ambos mantenían una relación.

Vecinos de la zona contaron que los hombres empezaron a discutir acaloradamente en medio de la feria, hasta que el agente sacó un arma y le disparó a Miguel frente a todos los presentes.

¿A qué parte de la Fiscalía pertenecía Julio César Martín?

El causante de este atentado, identificado como Julio César Martín, quien pertenecía a la Policía de Investigación (PDI) y estaba asignado al grupo BJ-3 de la Fiscalía en la alcaldía Benito Juárez.

Tras los disparos, intentó escapar, pero agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron detenerlo en el lugar, quienes encontraron entre las pertenencias de Julio bolsas con cocaína y marihuana, lo que agravó su situación legal.

Investigación en curso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que ya inició una carpeta de investigación por el homicidio y por la posesión de drogas. Mientras tanto, el agente fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre la mujer involucrada ni sobre si el origen de la pelea es correcto.