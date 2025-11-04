Caen 7 de la “Unión Tepito” que extorsionan a comerciantes y roban a huéspedes de hoteles en el Centro

Detenidos Extorsionadores de "La Unión Tepito" detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a siete integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito”, dedicados a la extorsión de locatarios y comerciantes, y al robo de huéspedes de hoteles y moteles de la Zona Centro.

Se trata de Iaam Osiel Nava Palacios de 15 años, Dilan Reciardo Musiño Martínez de 18 años, Roberto Carlos García Vega de 16 años, Jesús Cordero Santos de 20 años, Dilan González López de 16 años, Johan González López de 18 años, y Arturo Romero Salazar de 28 años.

Este grupo de sujetos se encontraban en el área común de un hotel localizado en la avenida Canal del Norte, de la colonia Popular Rastro, con pistolas con las que amedrentaban a las personas en el lugar.

Rápidamente, los uniformados acudieron al punto donde detuvieron a Iaam Osiely a Reciardo Musiño, a quienes les hallaron un arma de fuego con 13 cartuchos útiles y una bolsa con 150 gramos de marihuana.

Sin embargo, al momento de la detención, varios sujetos huyeron a bordo de motocicletas, por lo que, al iniciar una persecución, arribaron al área común de una vivienda en la calle Central de Pintores, de la colonia Emilio Carranza, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En el lugar observaron a dos sujetos, Dilan González y Jesús Cordero, mientras manipulaban bolsas con una hierba verde. De inmediato los capturaron y les hallaron un arma de fuego con cuatro cartuchos útiles y aproximadamente un kilogramo de marihuana.

Simultáneamente, tras otra persecución en la avenida Eduardo Molina, en la colonia Vasco de Quiroga, de la alcaldía Gustavo A. Madero, alcanzaron a Johan González y Arturo Romero.

Rápidamente les cerraron el paso y les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron un arma de fuego y una bolsa con marihuana.

En ese momento se acercó un sujeto con un arma de fuego, con el fin de impedir la acción policial, por lo que también lo detuvieron. A este sujeto le decomisaron una pistola y una bolsa con marihuana.