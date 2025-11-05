Foro Indie Rocks: Manifestantes propalestina se enfrentan con policías ante concierto de Noga Erez

Noga Erez Caos afuera del concierto de la artista israelí

Un grupo de manifestantes propalestina protagonizó enfrentamientos con policías capitalinos a las afueras del Foro Indie Rocks!, en la colonia Roma Norte, durante la presentación de la artista israelí Noga Erez, quien no se ha identificado públicamente como sionista.

El intento de irrupción al recinto desencadenó una rápida respuesta de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), quienes contuvieron los disturbios y dispersaron a los inconformes.

¿Qué pasó en el Foro Indie Rocks?

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de veinte manifestantes se congregaron en los alrededores del foro para expresar su rechazo a la presentación de la cantante y productora israelí. Antes del concierto, el grupo realizó bloqueos en calles cercanas y lanzó consignas contra el evento, que generaron tensión entre asistentes y vecinos.

Los disturbios estallaron cuando una de las manifestantes lanzó pintura roja a un espectador. El hombre respondió con un intento de agresión, lo que provocó la intervención inmediata de policías de la SSC. Durante el operativo, un manifestante encendió un aerosol con fuego y fue sofocado por un agente con un extintor. Otro fue encapsulado momentáneamente para restablecer el orden.

Pese a los forcejeos y empujones registrados, las autoridades informaron que no hubo personas detenidas ni heridos. Minutos después, los inconformes se dispersaron, mientras los uniformados continuaron resguardando las inmediaciones del recinto. Las movilizaciones se extendieron hacia las calles de Zacatecas y el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, donde se registraron pintas y consignas en rechazo a la política israelí.

¿Quién es Noga Erez?

Noga Erez (Tel Aviv, 1989) es una cantante, compositora y productora israelí reconocida por su propuesta que fusiona hip-hop, electropop y ritmos alternativos. Su música se distingue por un sonido experimental que combina sintetizadores, percusiones electrónicas y letras que abordan temas sociales y políticos con ironía y crítica.

Formada en la Academia de Música y Danza de Jerusalén, Erez colaboró con el productor ROUSSO. Su álbum Off the Radar (2017) y su sucesor Kids (2021) consolidaron su presencia en la escena internacional, y temas como Dance While You Shoot fueron utilizados en campañas globales de Apple Music.