Huixquilucan conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), en coordinación con la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Huixquilucan y la Dirección General de la Mujer, llevará a cabo una jornada conmemorativa el próximo martes 25 de noviembre, en las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en la carretera Huixquilucan–San Ramón No. 66, de 10:30 a 14:00 horas.

El encuentro busca generar conciencia y promover acciones concretas para erradicar cualquier forma de violencia de género, así como fortalecer la cultura del respeto, la igualdad y la no discriminación. A través de actividades informativas, talleres y pláticas, se pretende brindar herramientas que contribuyan a prevenir, detectar y atender situaciones de violencia que afectan a mujeres y niñas en el municipio.

Durante la jornada, especialistas en derechos humanos, salud y atención psicológica ofrecerán información sobre los mecanismos de protección y apoyo institucional disponibles para las víctimas, además de orientar sobre los procesos de denuncia y acompañamiento legal. De igual forma, se presentarán materiales educativos y se promoverán campañas de sensibilización dirigidas tanto a la población femenina como a la comunidad en general.

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Huixquilucan destacó que la conmemoración del 25 de noviembre es una oportunidad para reflexionar sobre los retos que persisten en materia de igualdad y justicia, así como para fortalecer el trabajo interinstitucional en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. “Erradicar la violencia de género requiere del compromiso de toda la sociedad; cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a construir un entorno más justo y libre de violencia”, señaló la institución en un comunicado.

Por su parte, la Dirección General de la Mujer reiteró su compromiso con la atención integral a las mujeres víctimas de violencia, ofreciendo servicios de asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y vinculación con instancias especializadas. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar en esta jornada, sumándose al esfuerzo colectivo por hacer de Huixquilucan un municipio seguro, incluyente y respetuoso de los derechos humanos.

Con este tipo de actividades, Huixquilucan continua con el compromiso a la prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad sustantiva, impulsando espacios de diálogo, reflexión y acción que promuevan una vida libre de violencia para todas.