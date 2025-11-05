Tlalnepantla impulsa la rehabilitación del andador urbano Alpino Teocalli

Con el propósito de mejorar la movilidad peatonal y fortalecer la seguridad en las zonas habitacionales, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz puso en marcha la rehabilitación del andador urbano y/o escalinata Alpino Teocalli, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas 1ra Sección, una obra que beneficiará directamente a las familias que diariamente transitan por esta zona.

Durante el arranque de los trabajos, el alcalde destacó que esta acción forma parte del programa integral de mejoramiento urbano que el gobierno municipal implementa en distintas comunidades, con el objetivo de garantizar espacios más seguros, accesibles y dignos para la ciudadanía. “Estas obras no solo transforman la imagen de la ciudad, también fortalecen la cohesión social y mejoran la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, señaló Pérez Cruz.

La rehabilitación del andador Alpino Teocalli contempla la reconstrucción de escalinatas, instalación de barandales, luminarias y guarniciones, así como la reparación del pavimento y la adecuación de rampas para personas con discapacidad. Con ello, se busca facilitar el tránsito peatonal y brindar mayor seguridad, especialmente a niñas, niños, personas mayores y mujeres que utilizan este paso como conexión entre calles y viviendas.

El gobierno municipal subrayó que este tipo de obras responden a las solicitudes ciudadanas recibidas en los recorridos de supervisión y audiencias vecinales, reafirmando el compromiso de la actual administración con escuchar y atender de manera directa las necesidades de cada comunidad. Además, se destacó que las intervenciones urbanas en zonas altas o con pendientes, como Lázaro Cárdenas 1ra Sección, son prioritarias por el alto flujo peatonal y las dificultades de acceso.

Vecinas y vecinos expresaron su reconocimiento al esfuerzo del gobierno local por invertir en infraestructura que beneficia a toda la comunidad, ya que el andador Alpino Teocalli es una vía de paso constante hacia centros escolares, comercios y transporte público. Con la obra, se prevé reducir accidentes, mejorar la iluminación nocturna y fortalecer la seguridad vecinal.

Tlalnepantla reafirma su compromiso con el desarrollo urbano incluyente y sustentable, avanzando en la construcción de una ciudad ordenada, segura y con espacios públicos que promuevan la convivencia. El presidente municipal reiteró que las obras continuarán extendiéndose a más colonias, porque “cada mejora en nuestras calles es un paso más hacia un municipio más humano, moderno y solidario”.