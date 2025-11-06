Caen 7 narcomenudistas de la Unión Tepito

Detenidos Narcomenudistas de La Unión Tepito detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a siete personas miembros de “La Unión Tepito”, responsables de la venta y distribución de droga en la zona centro y el Barrio de Tepito.

Se trata de Raúl Antonio Palafox Morales, Marian Michelle Ferrer Torres, Bernardo Raúl Bárcenas Sánchez, Jessica Grisel Bárcenas Uribe, Patricia Amanda Romero Pérez, Mildret Michelle Mendoza Romero y Raymundo Mendoza Romero.

Los oficiales intervinieron predios que los criminales usaban para el resguardo de droga. El primer cateo fue en la calle Imprenta, de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, en el cual los efectivos policiales aseguraron 287 dosis de cocaína, 10 gramos de la misma sustancia y 300 gramos de marihuana a granel, así como dos teléfonos celulares.

En la calle Toltecas, de la misma colonia, pero en la alcaldía Cuauhtémoc, se llevó a cabo el segundo cateo, donde los uniformados aseguraron 401 dosis de cocaína, dos teléfonos móviles y detuvieron a dos mujeres de 65 y 37 años de edad, así como a un hombre de 38 años de edad.

De manera simultánea, en la calle Sur 12, de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, los policías aseguraron 306 dosis de cocaína y 120 bolsitas con marihuana, además de un teléfono celular y detuvieron a un sujeto de 28 años y una mujer de 29 años de edad.

Finalmente, en la calle Bizet, de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se realizó el cuarto cateo en el que detuvieron a un hombre de 65 años y a una mujer de 41 años de edad, además aseguraron aproximadamente un kilogramo de cocaína.