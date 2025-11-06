Congreso CDMX urge a DIF investigar al Nacional Monte de Piedad ante denuncias de abuso laboral

Huelga en el Nacional Monte de Piedad (Andrea Murcia Monsivais)

El Congreso capitalino solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), que en su carácter de organismo coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, supervise y evalúe las actividades de asistencia del Nacional Monte de Piedad.

Lo anterior, con el fin de verificar la correspondencia entre los beneficios fiscales que recibe y el cumplimiento de su objeto social, ante las denuncias por irregularidades laborales y uso ineficiente de recursos.

El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Juan Rubio Gualito, del PVEM y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, quien recordó que desde el pasado 30 de septiembre, mil 700 personas trabajadoras del Nacional Monte de Piedad están en huelga.

Detalló que a los trabajadores se les recortaron derechos adquiridos, entre los que destacan supresión de los tiempos de comida, falta de espacios de descanso y de pagos de jubilación.

Al fundamentar su proposición, el legislador recordó que esta institución se fundó hace más de dos siglos para ayudar a los más vulnerables, sin embargo, aplica tasas de interés superiores al 80 por ciento anual, monto superior al de las instituciones bancarias comerciales, y que contradice su misión social.

“No es una huelga más; es la expresión legítima de una base trabajadora que fue desoída durante más de cuatro años. Ninguna institución, por histórica que sea, está por encima de la ley ni puede sostenerse a costa de los derechos laborales”, expresó.

Finalmente, reiteró que esta resolución no solo busca atender un conflicto laboral, sino el principio de justicia social, “hoy defendemos el derecho a huelga, el derecho a organizarse y el principio de que nadie puede beneficiarse del dinero público sin rendir cuentas al pueblo”, concluyó.