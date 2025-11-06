Dolores González Sarabia rinde protesta como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

Toma de protesta de Dolores González Sarabia

Dolores González Sarabia rindió protesta ante el Congreso local como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM); fue respaldada con una votación por unanimidad con el fin de fortalecer al organismo y su capacidad de proteger a las y los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

González Sarabia llega a este cargo con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, particularmente en la atención a víctimas y grupos históricamente discriminados.

Las y los legisladores de la cuarta transformación destacaron que esta designación no sólo cumple con los requisitos legales, sino que representa una oportunidad para que la CDHCM fortalezca su papel como defensora de quienes más lo necesitan, desde una perspectiva de cercanía con el pueblo y compromiso con la justicia social.

La diputada Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena, destacó que la designación se trata de un compromiso compartido entre partidos con la lucha de los derechos humanos y la dignidad.

“Dolores González Sarabia llega desde la experiencia de acompañar a comunidades, víctimas y movimientos. Votemos por una presidencia a la altura de los desafíos de esta ciudad”, declaró la legisladora.

Todos los grupos parlamentarios se comprometieron a seguir trabajando para que la Ciudad de México sea un espacio donde se garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes históricamente han sido excluidos.