El PAN capitalino relanza su proyecto político con miras a la contienda de 2027

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México instaló su nuevo Consejo Ciudadano, un órgano que, según sus dirigentes, buscará acercar al partido a la sociedad y definir la estrategia rumbo a las elecciones de 2027.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, encabezó la instalación del consejo y dijo que la agrupación pretende consolidarse como un espacio de interlocución con la ciudadanía para plantear soluciones a problemas como la inseguridad, la desigualdad, la falta de servicios, el deterioro urbano, la corrupción y la polarización.

Afirmó que muchos ciudadanos sienten que sus voces no son escuchadas y señaló que el propósito del nuevo consejo es demostrar una forma distinta de hacer política, centrada en escuchar, dialogar y construir propuestas concretas.

De acuerdo con la dirigencia panista, el Consejo Consultivo Ciudadano no será un órgano meramente simbólico, sino una herramienta estratégica para fortalecer vínculos con la sociedad civil, la academia, emprendedores y organizaciones vecinales.

Luisa Gutiérrez dijo que el espacio debe servir tanto para la reflexión como para la acción, con la intención de traducir propuestas en políticas públicas o iniciativas políticas verificables.

Lía Limón, secretaria de Vinculación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, también participó en el acto y defendió la capacidad del partido para gobernar, además de oponerse. La exalcaldesa de Álvaro Obregón citó la experiencia de alcaldías donde, dijo, se han logrado mejoras en transparencia, orden, seguridad y provisión de servicios, y planteó que ese modelo debería ampliarse a nivel de la capital.

Las dirigente afirmaron que la instalación del consejo marca el inicio de una etapa de renovación y apertura dentro del PAN capitalino, orientada a recuperar su carácter ciudadano y a prepararse para la contienda de 2027.

Indicaron que la preparación del partido debe basarse en el diálogo con la población y en la construcción de una agenda “seria, responsable y de futuro”, en lugar de cálculos meramente electorales.

Durante el evento, miembros del PAN insistieron en la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en la política a través del debate público, la generación de propuestas y la acción sostenida. El partido convocó a distintos sectores sociales a participar en el Consejo Ciudadano con la promesa de que sus aportes se incorporarán a la ruta de trabajo que conduciría a la próxima elección.