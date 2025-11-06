Mesa de Paz: eficiencia para disminuir los homicidios dolosos

Como resultado del trabajo de las Mesas de Paz, de enero a octubre del 2025, se registraron en comparación con el mismo periodo del año anterior, 608 victimas menos.

Encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la coordinación de los tres órdenes de gobierno en la Mesa de Paz, han dado paso a que del 1 de enero al 31 de octubre del año presente, se registre una disminución del 31 por ciento en cuanto a homicidio doloso, lo que equivale a cinco meses sin víctimas.

En la Mesa participaron el Secretario General de Gobierno Horacio Duarte Olivares, Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad, la Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina, José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia de la entidad y representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), compartió una cifra acerca de pérdidas humanas que en 2024 se encontraba en mil 936, pero que en 2025 disminuyo a mil 328.

Dichos resultados refleja el compromiso de mejorar la seguridad de las y los mexiquenses a través de estrategias como despliegues operativos, capacitación a policías, dignificación a los cuerpos de seguridad con entrega de patrullas y la mejora al entorno urbano.