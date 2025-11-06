¿Qué está pasando en la México-Cuernavaca?: hay bloqueos en ambos sentidos este jueves 6 de noviembre

Carretera México-Cuernavaca Este jueves 6 de noviembre, la vialidad en ambos sentidos se empezó a ver afectada desde temprano.

Las protestas y manifestaciones continúan siendo protagonistas esta semana en la Ciudad de México. Ahora, un nuevo conflicto tiene bloqueada la carretera México-Cuernavaca en la alcaldía de Tlalpan por inconformidad de grupos vecinales. Esto es lo que debes de saber:

Vecinos bloquean la autopista México Cuenravaca este jueves 6 de noviembre

Un grupo de vecinos de las comunidades de San Miguel Topilejo, San Miguel Ajusco y La Pedrera mantiene bloqueada la carretera federal México-Cuernavaca en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 28 y 29, cerca de Avenida Cruz Blanca, en la alcaldía Tlalpan.

#Bloqueo | Hay un bloqueo por manifestantes en carretera federal México-Cuernavaca y Cruz Blanca, pueblo San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX está pendiente al desarrollo y promueve el diálogo para liberar la vialidad. pic.twitter.com/YYeKLNWgip — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) November 6, 2025

La manifestación, que inició esta mañana, ha generado caos vial y retrasos significativos para cientos de automovilistas que transitan por esta vía que conecta la capital con el estado de Morelos.

Según reportes de autoridades viales, el cierre afecta la circulación en dirección a Cuernavaca y hacia la Ciudad de México, obligando a los conductores a buscar alternativas.

¿Por qué están bloqueando la carretera México-Cuernavaca?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX acudieron al sitio para intentar un desalojo en un predio ubicado en zona de reserva ecológica, lo que desencadenó la protesta y el bloqueo total de la carretera.

Los manifestantes, aproximadamente 100 personas según estimaciones iniciales, exigen el cese inmediato de las demoliciones de viviendas en sus comunidades, las cuales se encuentran en áreas clasificadas como reserva ecológica.

Denuncian que estas acciones representan un intento de desalojo forzoso y afectan su derecho a la vivienda, argumentando que las autoridades no han proporcionado alternativas viables ni diálogo previo.