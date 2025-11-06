Recortes de Agua en CDMX: ¿Qué alcaldías serán afectadas y cuándo cortarán el suministro?

Recortes de agua La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que habrá recortes de agua; prevén una duración de 15 días de disminución de servicio. (Especial)

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) presentó un anuncio que reporta el recorte de agua en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac, de la Ciudad de México.

“Debido a trabajos de rehabilitación, el Pozo Tecómitl 13 dejará de aportar al acueducto Chalco-Xochimilco durante un tiempo aproximado de 15 días”, informó en el aviso oficial.

Zonas afectadas por recorte de agua en Milpa Alta y Tláhuac

Se prevé que la disminuición del servicio se presentará en los lugares siguientes:

En Milpa Alta, la afectación mostrará presencia en Barrio de Noxcalco y San Antonio Tecómitl.

Mientras que en Tláhuac, el recorte del agua afectará las colonias de los pueblos San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic.

¿Cuándo será el recorte de agua en Milpa Alta y Tláhuac?

Los trabajos de rehabilitación comenzarán este jueves 6 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas del día.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @AlcMilpaAlta y @TlahuacRenace:



👷‍♀️ Debido a trabajos de rehabilitación, el Pozo Tecómitl 13 dejará de aportar su caudal al acueducto Chalco-Xochimilco durante un tiempo aproximado de 15 días.



🛠️… pic.twitter.com/OOeXDr1S4P — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 6, 2025

El tiempo estimado para la duración de esta disminución del servicio, según el informe del anuncio oficial, es de 15 días.

Recomendaciones a residentes de las zonas afectadas por cortes de agua

La Secretaría de Gestión Integral del Agua recomendó tomar precauciones y añadió también el recordatorio de que, en caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Finalmente, sugirió ingresar al enlace Agua en tu colonia para consultar los horarios de suministro de agua en cada colonia afectada.