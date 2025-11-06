Reportan disminución significativa de delitos en Naucalpan

Disminución de delitos en Naucalpan

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez presentó avances concretos de la Estrategia de Seguridad con Todo, destacando una reducción sostenida en los índices delictivos y el inicio de obras de infraestructura clave para el municipio. Durante una conferencia de prensa, el alcalde estuvo acompañado por el asesor municipal en seguridad, Jorge Amador, y presentó al encargado de despacho de la Guardia Municipal, José Carlos Quezada.

Montoya Márquez enfatizó que los resultados favorables en materia de seguridad responden a una estrategia definida y un modelo específico para Naucalpan. Subrayó que la disminución de la incidencia delictiva “es irrefutable porque se basa en datos oficiales” de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los datos comparativos entre 2024 y 2025 muestran una reducción del 32.81% en delitos de alto impacto, equivalente a 1,904 delitos menos que en el último año de la administración anterior. Entre las caídas más significativas destacan la extorsión con 58.11%, el robo con violencia a negocio con 51.23% y el robo de vehículo con violencia con 47.63%.

El mandatario municipal reconoció que aún existe un desafío por superar en cuanto a la percepción ciudadana. “Falta una parte indispensable que es lograr avanzar en la percepción, se logrará recuperar la confianza que se perdió”, afirmó, comprometiéndose a continuar regenerando la corporación policial.

En materia de infraestructura de seguridad, se anunció la construcción de un nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) que operará con tecnología de punta. Esta instalación, que representará una inversión de 56.7 millones de pesos, acompañará la instalación de 600 nuevos puntos de videovigilancia.

Paralelamente, se informó sobre el inicio de la rehabilitación con concreto hidráulico del carril lateral del Periférico Norte, en el tramo de Río San Joaquín a la Avenida Primero de Mayo. Esta obra beneficiará a más de 180 mil habitantes con una inversión de 57 millones de pesos y contempla la reposición completa de la estructura vial.

La obra vial, no realizada en años anteriores, incluirá la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, además de la renivelación de pozos y rejillas. El alcalde destacó el contraste con la administración pasada, que destinó solamente 3.9 millones de pesos para temas de seguridad.