Una ciudad de derechos no excluye a nadie: MC busca reconocer a poblaciones callejeras

Indigente en el Centro Histórico de la CDMX. (Jennifer Garlem)

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres, presentó una iniciativa que busca cambiar la historia de las y los indigentes; se trata de la expedición de la Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras de la CDMX.

Su propuesta, bajo el lema: “que la calle no lxs calle”, busca visibilizar la condición a la que se han enfrentado las poblaciones callejeras otorgando identidad, programas sociales, reintegración a la vida pública, organismos de seguimiento y creando un censo real de dicho sector.

Además pretende generar obligaciones a los distintos entes del Gobierno local y las alcaldías para brindarles la atención necesaria.

“Lo que intentamos es cambiar este enfoque asistencialista con que se pretende atender a estas personas. Proponemos una visión de autonomía y derechos, ya que, en una ciudad con tantos programas, que se dice de derechos y libertades, este sector cada vez esté más alejados de ellos”, comentó Royfid Torres.

Buscan otorgar derechos a los indigentes

¿En qué consiste la ley?

Entre los cambios propuestos destacan el establecer la obligación de impulsar la reintegración a la sociedad, dando seguimiento y apoyo para que se continúen rehabilitando y se les ofrezcan las mismas opciones de capacitación, salud, educación y ofertas laborales con la finalidad de no regresar a su vida en las calles.

También una definición de persona perteneciente a las poblaciones callejeras, entendida como aquella que carece de residencia y hace de la calle su lugar para vivir de forma permanente o transitoria, sin trabajo e ingresos fijos o suficientes y se encuentra en exclusión social.

La propuesta establece principios para la elaboración de políticas públicas en derecho a la identidad, para que puedan tramitar actas de nacimiento o credenciales del INE y, de tal manera, puedan tener acceso a vivienda, educación, trabajo, salud, acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.

Además de las mencionadas acciones, se pretende crear una Junta Ciudadana que represente los intereses de las personas integrantes de las poblaciones callejeras; la creación de un Sistema de Monitoreo que proporcione, con exactitud, la cantidad de personas pertenecientes a este sector e instituye el Protocolo de Actuación de Primer Contacto, con el objetivo de contar con procedimientos adecuados de atención que garanticen la seguridad jurídica de todas las personas involucradas.