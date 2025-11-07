¡Atención CDMX! Estas colonias sufrirán un corte en el suministro de agua hoy, 7 de noviembre

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que, por trabajos de mantenimiento y reparación de fugas, habrá reducciones al servicio de agua potable en algunas colonias de la Ciudad de México este viernes 7 de noviembre

¿Por qué habrá corte de agua en CDMX?

La explicación es relativamente sencilla, pero clave para entender la situación de forma más específica:

Se atendió una fuga importante en un ducto sobre Av. Constituyentes 99, colonia San Miguel Chapultepec I Sección , que ya fue reparada y el servicio se restableció.

, que ya fue reparada y el servicio se restableció. En la alcaldía Miguel Hidalgo , específicamente la colonia Escandón , el pozo “Verónica Nuevo” salió de operación temporalmente por correcciones en el sistema eléctrico, lo que generará una disminución del suministro.

, específicamente la , el pozo “Verónica Nuevo” salió de operación temporalmente por correcciones en el sistema eléctrico, lo que generará una disminución del suministro. En la alcaldía Iztacalco, colonia Agrícola Pantitlán, también habrá afectaciones por reparación de una fuga en Calle 6 esquina Vicente Ramírez.

En resumen, se trata de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar que el servicio no falle a mediano o largo plazo.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AlcaldiaMHmx:



👷‍♀️ Salió de operación el pozo Verónica Nuevo para realizar correcciones en el sistema eléctrico.



🛠️ Se prevé una disminución del servicio en la colonia Escandón.



🧰 El suministro… pic.twitter.com/Yjpu8GHa9u — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 7, 2025

¿Dónde serán los cortes de agua?

Las zonas afectadas, son:

Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo

En esta colonia se prevé una suspensión parcial del servicio, ya que el pozo “Verónica Nuevo” está fuera de operación. El restablecimiento se estima alrededor de las 3:00 pm de este viernes.

Colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco

Se realiza la reparación de la fuga y los trabajos están en el cuadrante: Calle 1 hasta Calle 6, entre Av. Puebla y Av. Norte. El servicio se espera que sea restablecido alrededor de las 6:00 horas.

Colonia San Miguel Chapultepec I Sección

Reportaron una fuga de agua potable de 1.5 pulgadas en Av. Constituyentes 99. Esa afectación ya fue atendida y el servicio se restableció.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

Según el reporte oficial:

En la Escandón se prevé restablecer alrededor de las 3:00 pm .

. En Agrícola Pantitlán, alrededor de las 6:00 pm .

. La colonia San Miguel Chapultepec ya tiene servicio normalizado.

¿Cómo solicitar una pipa de agua?

Si lo requieres, puedes solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426, en lo que el servicio de agua en tu colonia logra restablecerse.