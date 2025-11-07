Vinculan a proceso a hombre que acosó a Sheinbaum

Detenido Uriel "N". (SSC)

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel “N”, sujeto de 33 años de edad que tocó el cuerpo e invadió el espacio de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se encontraba en calles del Centro Histórico y hacia un evento de interés público.

La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación contra Uriel “N” por el delito de abuso sexual.

A este hombre se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Asimismo, el juzgador autorizó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El pasado cuatro de agosto, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue víctima de acoso sexual durante un encuentro con simpatizantes frente a Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las imágenes exhiben cómo un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, se acercó a la mandataria mientras ella saludaba a ciudadanos y se tomaba fotografías. El individuo la abrazó sin su consentimiento, intentó besarla y realizó tocamientos cerca del pecho.

Al momento del hostigamiento, Sheinbaum se apartó de Uriel “N” mientras sus acompañantes y elementos de seguridad lo retiraron del lugar.

Antes de ser separado, dijo “Claudia de América”.

Un día después, Sheinbaum anunció que denunció al que la acosó, además de que espera una disculpa de los medios que difundieron fotografías de la agresión, tomadas de un video que se viralizó en las redes sociales.

La presidenta relató que no se dio cuenta de lo sucedido, hasta que su personal intervino y posteriormente observó los videos del hecho que se viralizaron en redes sociales.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas, no debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie”.

“Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país”, apuntó.

Aún con el hostigamiento, la presidenta negó un futuro reforzamiento en su equipo de seguridad.

“No vamos a cambiar la manera en que vivimos, no podemos estar lejos de la gente, eso sería negar de dónde venimos. Nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente”, afianzó.

Para su captura, una joven de 25 años de edad quien refirió que un sujeto, al que describió, le realizó tocamientos, por lo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la resguardaron e implementaron un dispositivo de búsqueda en el sitio.

Luego de unos minutos, los oficiales identificaron a Uriel “N” sobre Paseo de la Condesa y, en atención a la denuncia y el señalamiento, lo detuvieron.

Sumado a la denuncia de Sheinbaum y de la segunda víctima una tercera mujer acusó que fue tocada por ese sujeto en las calles Bolívar y Tacuba durante el día.